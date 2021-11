Regele Mihai are un bust la Londra, la 100 de ani de la nașterea sa. A fost dezvelit de Majestatea Sa Margareta şi Ambasadorul României în Regatul Unit

Bustul Regelui Mihai din Londra este realizat de artistul plastic Valentin Tănase.

Ambasadorul României în Regatul Unit, Laura Popescu, a vorbit despre personalitatea Regelui Mihai şi a evidenţiat legătura puternică dintre Familia Regală Română şi Casa Regală Britanică.

Laura Popescu, Ambasadorul României la Londra: Regele Mihai a fost pur şi simplu excepţional. Puterea sa, demnitatea sa, fibra sa morală, devotamentul faţă de poporul său au lăsat o amprentă imensă şi inspiraţie asupra multor generaţii de români. El a fost stră-strănepotul Reginei Victoria şi nepotul Reginei Maria a României, care s-a născut în Familia Regală Britanică, în Kent.

Regele Mihai este singurul monarh străin care are şi blazonul aşezat la loc de cinste în capela privată a Reginei Elisabeta a II-a Marii Britanii, onoare pe care i-a acordat-o în 2012.

Suveranul român a avut o puternică legătură cu Marea Britanie, ţară în care şi-a petrecut primii ani ai exilului la invitaţia verişoarei sale, Majestatea Sa Regina Elisabeta II-a Marii Britanii şi a unchiului său, Prinţul Consort Philip.

Regele Mihai a avut în Marea Britanie o fermă la care a crescut găini şi legume alături de Regina Ana. Astfel și-au întreţinut familia aflată în exil.

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române: După ce am mers la Buckingham și am fost foarte bine tratați am mers acasă și am început să facem veselă sau să schimbăm becurile.

La ceremonie au participat membri ai comunităţii româneşti, printre care şi Sir George Iacobescu, singurul român care a primit acest titlu de la suverna britanică.

Majestatea Sa Margareta şi Regale Principele Radu se află și într-o vizită oficială în Marea Britanie. Au fost primiți de Regina Elisabeta a II-a la Castelul Windsor şi urmează să se întâlnească și cu Principele Edward.

ŞTIRILE ZILEI