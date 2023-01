Regele Charles al III-lea a vizitat un centru comunitar din Scoția. Este prima sa ieșire publică de la apariția cărţii în care fiul său cel mic, Harry, face dezvăluiri despre familia regală

În cartea sa "Spare", Harry divulgă faptul că l-a implorat pe tatăl său să nu se căsătorească cu cea de-a doua soţie a sa, Camilla, în prezent regina consoartă. De asemenea, cartea face numeroase alte dezvăluiri, cum ar fi cea că fratele său mai mare şi moştenitorul tronului, William, l-a trântit la podea în timpul unei dispute.

Totodată, Harry a folosit interviurile de promovare care au precedat cartea pentru a-şi întări afirmaţiile potrivit cărora unii membri ai familiei regale, inclusiv Camilla şi William, şi asistenţii lor au decis să facă dezvăluiri tabloidelor pentru a-şi reabilita imaginea, pe seama lui şi a soţiei sale, Meghan.

Regele Charles a stat de vorbă cu persoanele venite să-l întâmpine, dar nu a făcut nicio declaraţie cu privire la scandalul recent, la sosirea la centrul comunitar din Aboyne (Aboyne Community Shed), pentru a se întâlni cu reprezentanţi implicaţi în grupurile locale de sprijin.

The King joined a group using the workshop for wood and stone carving, and discussed with them how the facilities have helped them feel more connected to their community through meeting others and learning new skills. pic.twitter.com/u8vfMyKJgz