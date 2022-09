Regele Charles al III-lea și Regina Consoartă, în vizită în Țara Galilor

Regele Charles și Regina Consoartă participa la o slujbă de rugăciune și reflecție la catedrala Llandaff, unde s-au strâns zeci de mii de oameni care vor să-i salute.

Pe tot traseul oamenii le fac cu mâna și îi ovaționează, arătându-și susținerea față de Rege.

Crowds gathering outside Llandaff cathedral in Cardiff ahead of the King’s visit. pic.twitter.com/shjrQ5Rxrc