Regatul Unit cere mai mult realism din partea Uniunii Europene la reluarea negocierilor pentru Brexit

Dacă Uniunea Europeană nu va începe să manifeste mai multă flexibilitate pentru a ajuta la încheierea unui acord de liber schimb după modelul canadian, atunci guvernul de la Londra va fi bucuros să părăsească blocul comunitar şi fără un acord, a declarat marţi ministrul britanic pentru locuinţe, Robert Jenrick, citat de Reuters.



"Ne dorim să plecăm cu un acord de liber schimb după modelul celui canadian -- aceasta a fost întotdeauna preferinţa noastră - şi credem că este încă posibil", a declarat Robert Jenrick în cadrul unei intervenţii la Sky News, întrebat dacă se aşteaptă la un Brexit fără acord.



"Dar... dacă ei nu manifestă un grad mai mare de flexibilitate şi realism, pe care noi ni-l dorim să-l arate, atunci vom pleca cu un tip de acord comercial existent în relaţia UE cu Australia şi cu alte ţări şi credem că acesta este, de asemenea, un aranjament bun pentru viitor", a afirmat ministrul britanic.



La rândul său, negociatorul britanic pentru Brexit, David Frost, a declarat într-un comunicat luni seara că "UE trebuie să manifeste mai mult realism cu privire la statutul nostru de ţară independentă". Potrivit lui, "nu ne putem permite să reluăm aceleaşi lucruri" după "şase luni de dialog".



Marea Britanie a părăsit oficial UE la 31 ianuarie, la aproape patru ani după un referendum considerat istoric, ce a marcat sfârşitul a aproape 50 de ani de apartenenţă la Uniunea Europeană. Rămâne guvernată însă de reglementări europene până la sfârşitul lunii decembrie, în timp ce cele două părţi încearcă să încheie un acord liber schimb, notează AFP.



În timp ce negocierile frânează în special din cauza problemelor legate de pescuit şi de concurenţa echitabilă, Bruxelles-ul subliniind necesitatea unui acord până la sfârşitul lunii octombrie, pentru a permite o ratificare europeană la timp.



În comunicatul său, negociatorul britanic a spus că doreşte să transmită marţi un "mesaj clar" omologului său european, Michel Barnier: "Trebuie să facem progrese săptămâna aceasta dacă vrem să ajungem la un acord în timp util".



Dacă nu va fi găsit un compromis în "timpul foarte limitat ce ne este alocat, atunci vom avea condiţii comerciale similare cu cele pe care le are UE cu Australia", a spus Frost, avertizând că Marea Britanie şi-a accelerat pregătirile în acest sens pentru sfârşitul anului.



Premierul britanic Boris Johnson a ameninţat deja în cursul zilei de luni că ar putea "să trântească" uşa negocierilor, crescând temerile în posibilitatea unui "no deal" potenţial distructiv pentru economie.



"UE a fost foarte clară pe tema calendarului său. Eu, de asemenea. Trebuie să avem un acord cu prietenii noştri europeni până la Consiliul European din 15 octombrie, pentru ca acesta să poată să intre în vigoare până la sfârşitul anului", a subliniat liderul conservator, citat de AFP.



În caz contrar, "trebuie să acceptăm situaţia şi să mergem mai departe", a avertizat Johnson, asigurând că absenţa unui acord va fi un "rezultat bun", permiţând Regatului Unit să "prospere", având "libertatea de încheia acorduri comerciale cu toate ţările din lume".



Deja încărcată, atmosfera în ajunul reluării negocierilor a devenit şi mai apăsătoare după ce Financial Times a dezvăluit că guvernul britanic intenţionează să prezinte miercuri un text de lege în care revine asupra anumitor părţi ale acordului care a stat la baza ieşirii Regatului Unit din UE la 31 ianuarie.



Acest text vizează să garanteze absenţa unei frontiere fizice între Irlanda de Nord şi Republica Irlanda, membră a UE, şi să evite recrudescenţa tensiunilor în această regiune, însângerată de trei decenii de "turbulenţe". Boris Johnson va insista marţi asupra acestui punct în timpul discuţiilor sale cu negociatorii europeni, hotărât să nu lase Irlanda de Nord izolată de restul Regatului Unit, a subliniat "The Telegraph" în ediţia sa de marţi.

