Reforma pensiilor speciale, încă în lucru. Ciolacu: Ce a convenit Ministerul Muncii cu Comisia Europeană e o introducere a încă 10 la sută

Proiectul privind reformă pensiilor speciale a fost respins de Curtea Constituțională și trebuie refăcut de Ministerele Muncii și Justiției. Premierul Ciolacu anunţă că pensiile speciale vor fi plafonate, iar ce depăşeşte acel plafon va fi impozitat cu încă 10 la sută.

Există acum o impozitare de zece la sută. Ce a convenit Ministerul Muncii cu Comisia Europeană e o introducere a încă 10 la sută. Deci nu 20, este 10. Am lămurit acest lucru. Dar știți, că am convenit și un plafon pensia medie netă. Peste acest plafon se introduce zece la sută. Sunt foarte multe persoane când am intrat în NATO care au ieșit la pensie, pe timpul dictaturii comuniste, nu există contrubuție nici la armată nici la poliție, a spus Marcel Ciolacu.

