Autoritățile nu știu deocamdată când și în ce condiții ar putea reveni la școală elevii din anii terminali. Ministrul Educației a anunțat că sunt discuții pentru un astfel de scenariu. Dar prioritate are siguranța copiilor și a cadrelor didactice.

Monica Anisie, Ministerul Educației și Cercetării: Așa cum am procedat și în primăvară, noi am susținut elevii care trebuiau să participe la examenele naționale. Am experimentat deja acest lucru și vom continua. Știți foarte bine că deja am publicat pe siteul ministerului subiecte, modele de subiecte pentru examenele naționale și vom continua.

Întrebat despre posibila redeschidere graduală a școlilor, ministrul Sănătății vede posibil acest lucru doar în condițiile unui număr redus de cazuri de infectare cu Covid 19.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: Este o analiză, dar mă repet. Orice analiză se aplică în contextul evoluției.

Aproape 4300 de unități de învățământ sunt în scenariul roșu, iar elevii învață doar online.

Însă, potrivit unui sondaj făcut zilele acestea de Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din România, la care au participat până acum 80 de mii de persoane, cei mai mulți părinți optează pentru cursuri față în față.

Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți: Jumătate dintre părinți își doresc să se facă școală și în scenariul roșu. Adică nu școală online, ci efectiv ori școală hibrid, ori școală corespunzător scenariului verde. Decizia este una foarte greu de luat.

În opinia experților, în sistemul de școală online randamentul elevilor este scăzut, lucru constatat și la nivel european.

Marian Staș, expert în educație: Școlile sunt ultimele care trebuie închise. Și aici îl leg de al doilea motiv care înseamnă așa: în momentul în care instituțiile sunt închise, comportamentele noastre sunt într-un anumit fel. Dar în momentul în care avem școli și grădinițe deschise atunci va fi o presiune mult mai puternică pentru ca părinți, bunici, oameni de pe stradă să se comporte civilizat și să se comporte precaut. Să poarte măști, să stea la distanță.

În Italia, spre exemplu, grădinițele, școlile primare și gimnaziale au rămas deschise. Doar elevii de liceu învață de la distanță.

Și în Portugalia, Franța și Germania elevii merg în continuare la școală, deși în alte domenii de activitate autoritățile au impus restricții dure.

