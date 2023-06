Recuperarea postoperatorie a Papei Francisc decurge bine. Suveranul Pontif nu va rosti public rugăciunea de duminică

Papa Francisc / FOTO: Facebook

"Nu are febră, toate funcţiile cardio-respiratorii sunt normale", le-a declarat chirurgul jurnaliştilor.



Însă pentru a evita eforturile care pun tensiune asupra muşchilor peretelui abdominal, cum ar fi să se ridice din pat sau să se aşeze, medicii i-au recomandat să nu celebreze public rugăciunea Angelus, adică să nu încerce să meargă la fereastra rezervei sale din Spitalul Gemelli pentru a rosti rugăciunea şi pentru a-i binecuvânta pe credincioşi.



"Papa Francisc nu are nicio problemă cardiacă în acest moment, nu a avut niciodată una în trecut (...) aşa că inima este în regulă", a insistat medicul.



"În general, după o intervenţie de acest gen, internarea durează 4-5 zile. Speram să-l convingem să rămână toată săptămâna viitoare pentru că această recuperare în spital îi va permite să se întoarcă la muncă cu mai multă forţă şi în siguranţă", a adăugat chirurgul.



El a amintit că Papa Francisc nu poate, ca alte persoane de 86 de ani, să se ducă acasă pentru a se uita la televizor şi pentru a se odihni, ci el are activităţi şi responsabilităţi în calitate de şef de stat şi lider al credincioşilor catolici.



Totuşi, el a recunoscut că decizia finală îi aparține Papei Francisc în ceea ce priveşte momentul externării.



Papa Francisc a fost operat miercuri sub anestezie generală, timp de trei ore, pentru absorbirea unor "aderenţe" dureroase de pe peretele abdominal, consecinţe ale operaţiei sale la colon din iulie 2021.



Suveranul Pontif va trebui să petreacă mai multe zile la cel de-al zecelea etaj al unei clinici medicale supranumite "spitalul papilor", în aceeaşi rezervă care a fost utilizată de mai multe ori şi de Ioan Paul al II-lea. Audienţele Suveranului Pontif au fost anulate până pe 18 iunie.

sursa Agerpres

