Record mondial la cubul Rubik. Americanul Max Park a găsit rezolvarea în 3,13 secunde

Tânărul de 21 de ani, care este un ambasador oficial al cubului Rubik, a doborât recordul anterior stabilit de chinezul Yusheng Du în anul 2018, relatează The Guardian.

21-year-old American Max Park got into the Guinness Book of Records by solving the Rubik's Cube in just 3.13 seconds. Max has been diagnosed with autism. pic.twitter.com/oTbx3FsIlm