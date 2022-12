Record de generozitate la Gala Festivalului Brazilor de Crăciun "Salvaţi Copiii". Donații de 820 de mii de euro

”Acum în Iran se întâmplă revoluţia femeilor, a copiilor, a celor pe care lumea liberă nu-i ştie, nu-i poate apăra. Femei, copii, tineri care sunt arestaţi sau împuşcaţi în plină zi. România are Salvaţi Copiii, iar copiii au şansa de a fi salvaţi. Vă rog, împodobiţi acest brad cu speranţă, pentru că voi sunteţi speranţa celor neputincioşi”, a spus Omid Ghannadi, designer de origine iraniană.

Omid Ghannadi, care are mama şi sora în Iran, nu a avut puterea să împodobească un brad pentru a 22-a gală a generozităţii Salvaţi Copiii. Simbolic, a învelit unul natural într-o folie pentru supravieţuire.

Brazi de Crăciun unicat, creaţi de designeri, artiști şi arhitecţi, au fost licitaţi în Sala Tronului de la Muzeul Naţional de Artă al României pentru a le oferi copiilor sărmani din România şi celor refugiaţi din Ucraina şansa de a se salva prin educaţie. Au adus 820.000 de euro, un nou record. Numai bradul Untold a strâns o sută de mii de euro.

”Un brad castel de elfi, asta a fost ideea, pentru că la Untold, totul este un tărâm fantastic, ca la Harry Potter sau Stăpânul Inelelor, şi am vrut să arătăm cum transformarea este unul dintre cele mai clare lucruri din lumea asta. Important este să ne transformăm în bine şi să facem doar bine”, ne-a declarat Răzvan Luca, creative director Untold.

Brazii de la festival sunt magici pentru că au puterea să schimbe în bine povestea copiilor care sunt vulnerabili din cauza sărăciei şi a războiului. La anul ar putea să fie lumină pentru mai bine de 40 de mii de copii care au nevoie de ajutor.

”Deşi titlul bradului este "În braţele mamei", de fapt este mai mult decât doar un leagăn. Înseamnă iubire, fericire, starea aceea de bine. Acesta este mesajul bradului”, spune designerul Dhaniel Sora despre creația sa.

La rândul său, designerul Simona Gherasim a explicat ideea bradului său: ”Acasă pentru copii este tema bradului. Să scoatem la lumină suflete. Căsuţele din lemn sunt făcute de noi. Toată vara am muncit la ele, am fost şi cu fetiţele în pădure să adunăm conuri, tocmai ca să scriem povestea pentru copiii defavorizaţi care au au nevoie de ajutroul nostru. Aici se ascunde cuvântul acasă, de aici am pornit. În România sunt multe case care ascund suflete de copii care vor să iasă la lumină, să zboare, să viseze, dar condiţia financiară şi socială îi umbreşte.”

”Foarte multe familii nu-şi permit să le ofere copiilor lor o hrană sănătoasă, rechizite, îmbrăcăminte, aşa că trebuie să preluăm noi, comunitatea, această mare problemă şi să dezvoltăm în continuare proiectele pe care le-am început în 25 de judeţe. Anul acesta am lucrat cu peste 36 de mii de copii, în programe diverse de grădiniţe, şcoală după şcoală, a doua şansă. Am investit mult în şcoli, pentru tehnologie şi pentru transportul copiilor”, ne-a declarat și Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv, Organizaţia "Salvaţi Copiii" România.

Până acum, aproape 145 de mii de copii au fost ajutaţi cu fondurile strânse la Galele Brazilor de Crăciun în 21 de ani.

