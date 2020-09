Creşte numărul românilor care vor să lucreze în IT, domeniul cel mai puțin afectat de criza sanitară. Cererea pentru cursurile de formare profesională s-a dublat față de perioada similară a anului trecut, spun reprezentanții companiilor de profil. Nevoia de angajați în această industrie este însă în continuare foarte mare, iar salariile sunt cele mai bune din economie.

Mulți români se reorientează spre IT EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Elena are o experiență de șapte ani în industria farmaceutică. De curând, a renunțat la o carieră de succes pentru a munci în IT. A făcut un curs de calificare și acum lucrează, de acasă, ca programator, pentru o companie franceză.

De la începutul pandemiei, tot mai mulți români vor să lucreze în IT, industria cea mai puțin afectată de criză sanitară.

Unele cursuri de calificare sunt gratuite. Altele costă sute, chiar mii de euro, în funcție de complexitate.

În domeniul IT nevoia de angajați e mai mare decât oferta.

Interesul pentru industria IT este foarte mare și pentru că domeniul oferă cele mai mari salarii din economie. Potrivit Institutului Național de Statistică, câștigul salarial mediu net în IT este de aproape 8.000 de lei. Cu 2.500 de lei în plus față de media pe țară. La polul opus, cele mai mici salarii sunt în hoteluri și restaurante, unde câștigul salarial mediu net este de aproape 1.700 de lei.

În IT lucrează peste 130.000 de persoane. Este sectorul care contribuie cu aproape 6% la PIB.

ŞTIRILE ZILEI