Agenda culturală EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

La aniversarea a şaptezeci de ani, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale" Bucureşti organizează în acest weekend evenimentul "Uşi deschise la UNATC" pentru tinerii curioşi, creativi şi pasionaţi de artă. Dacă vreţi să vedeţi cum arată viaţa de student în sălile pline de emoţie şi visuri puteţi participa cu încredere şi curaj la workshopurile şi cursurile deschise de Actorie, Păpuşi-Marionete, Regie Teatru, Coregrafie, Scenografie, Teatrologie (Management cultural, Jurnalism teatral), Pedagogie teatrală, Regie şi Imagine de film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Producţie de film, Film de animaţie.

În fiecare seară, studenţii actori vor prezenta spectacole de absolvire: „Visul unei nopţi de vară" de William Shakespeare, „Fluturii sunt liberi" de Leonard Gershe, „Audiţia" de Alexandr Galin şi musicalul „Nine", adaptare scenică după scenariul lui Michael Tolkin şi Anthony Minghella.

La Muzeul de Artă Contemporană puteţi vizita expoziţia "Punct de vedere" a unuia dintre cei mai faimoşi ilustratori din lume, germanul Christoph Niemann, desenator, pictor, autorul a numeroase coperte pentru revista The New Yorker. Ceea ce îi caracterizează arta este felul inedit în care priveşte lumea înconjurătoare. Acesta transformă lucrurile familiare în serii narative.

Orice obiect din viața de zi cu zi devine o poveste printr-un desen, un colaj, o animaţie sau o fotografie. Uneori jucăuș, alteori serios și mereu la obiect, Christoph Niemann surprinde impresii, spune povești într-o clipită, transformă obiecte în miniaturi poetice.

Întotdeauna surprinde cu perspective neașteptate asupra a ceea ce este aparent familiar și permite publicului să devine parte integrantă din procesul artistic.

Acuarele și desene pe șervețele de cafea, lucrări fotografice și cărți de autor, ilustrații din pixeli și animații de realitate virtuală - Niemann găsește întotdeauna noi forme de exprimare artistică. Cu ochelari pentru realitatea virtuală, aplicații pentru copii și adulți și lucrări video, expoziția invită la o experiență artistică completă în familie.

Toate lucrările artistului pot fi admirate la MNAC între 27 februarie şi 29 martie 2020.

Până duminică are loc a 5-a ediție a Săptămânii Sunetului la București. La graniţa dintre repertoriul clasic şi experimentul muzical futurist, duo-ul „strings&noise" (format din violoncelista Maiken Beer și violonista Sophia Goidinger-Koch) prezintă astăzi, un masterclass de muzică nouă şi mâine un concert experimental în cadrul proiectului „Quoting Beethoven", realizat de Forumul Cultural Austriac în colaborare cu Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, cu ocazia celei de a 250-a aniversări a naşterii „Titanului de la Bonn". Pentru această ediție, Săptămâna Sunetului continuă colaborarea şi cu Institutul Goethe care aduce în spațiul Pavilion instalația sonoră prezentată de Germania la ediția 2019 a Bienalei de la Veneția. De asemenea tot în cadrul evenimentului Sub forma unei mese rotunde, discutăm despre muzica experimentală din spatele Cortinei de Fier, în cadrul proiectului "Unearthing the music", cofinanțat de Uniunea Europeană.

ŞTIRILE ZILEI