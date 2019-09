Agenda culturală a săptămânii EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Cea de-a patra ediție a festivalului Película – Un Festival ca o fiesta! este în plină desfăşurare la Bucureşti.

Până duminică, la Cinema Elvire Popesco, Institutul Cervantes, Cinema Muzeul Țăranului Român și alte spații alternative din București, publicul va putea descoperi culturile altor țări, diferențele și similaritățile dintre România și zona Ibero-Americană. Festivalul se concentrează pe cultura acestei zone și combină armonios proiecțiile de filme cu demonstrațiile de dans, mâncarea, muzica, expozițiile, cu poveștile celor îndrăgostiți de această lume plină de pasiune și umanitate, pentru o experiență unică. În fiecare an, Película dorește să celebreze cinematografia și cultura Ibero-Americană și își îndreaptă reflectoarele spre una dintre țări în mod deosebit. Anul acesta Brazilia este țara în focus. Competiția Película din acest an include filme din Brazilia, Peru, Mexic, Argentina și Chile.

A început şi a patra ediţie a DokStation Music Documentary Film Festival care va ţine tot până duminică. Filme despre evoluția muzicii disco, documentare cu și despre Radiohead, INXS, David Bowie, Suede, Elvis sau PJ Harvey, dar și producții autohtone vor fi proiectate în cele patru zile de festival, la Control Club, Expirat - Halele Carol, Apollo 111, precum și în aer liber la Fabrica Gastropub și Plaza România. Evenimentul este conceput să atragă comunități largi, combinând două dintre cele mai populare arte - filmul și muzica, prin proiecții de filme documentare muzicale, discuții și concerte, atât în clădiri cu istorie și tradiție, cât și în spații neconvenționale.

Selecția de anul acesta cuprinde 21 de documentare muzicale, majoritatea în premieră în România. O parte dintre acestea sunt dedicate evoluției muzicii disco: povestea legendarului club de noapte din Manhattan, în Studio 54 (r: Matt Tyrnauer, 2018), istoria muzicii electronice franțuzești, în French Waves (r: Julian Starke, 2018) și o explorare în trecutul și viitorul muzicii Italo Disco, în Italo Disco Legacy (2018) - proiecție urmată de o sesiune Q&A în prezența regizorului Pietro Anton.

"La Gomera", propunerea României la Oscar 2020 intră în cinematografele din ţară. De altfel, cel de-al cincilea lungmetraj regizat de Corneliu Porumboiu a primit recunoaşterea publicului şi criticilor din întreaga lume. Filmul antrenant, c-o intriga politestă complicată tocmai a avut premiera nord-americană în secţiunea "Masters" a celei de-a 44-a ediţii a Toronto International Film Festival. "La Gomera" se numără şi între "cele mai captivante 29 de noi lungmetraje noi" selectate în New York Film Festival (NYFF), care va avea loc în octombrie, alături de pelicule semnate de Martin Scorsese, Pedro Almodóvar, Edward Norton, Arnaud Desplechin şi Agnès Varda. Filmul îi are în distribuţie pe Vlad Ivanov, Catrinel Marlon (Menghia), Rodica Lazăr, Sabin Tambrea, Julieta Szönyi, George Piştereanu, István Teglas, Agustí Villaronga, Cristóbal Pinto şi Antonio Buíl.

Este în plină desfăşurare cel mai important eveniment cultural din ţara noastră, Festivalul George Enescu. Din program astăzi şi mâine la Sala Palatului, Orchestra Filarmonicii din Odlo, dirijor Vasily Petrenko. Iar Miercuri şi joi va concerta Orchestra Filarmonică din St. Petersburg, sub bagheta maestrului Vassily Sinaisky este un muzician complet, dirijor experimentat și pianist. A fost dirijor principal al BBC Philharmonic Orchestra, unde deține și titlul de dirijor emerit, Director Muzical și dirijor al Tetrului Balsoi, al Orchestrei Nationale de Stat a Rusiei, director și dirijor principal al Orchestrei Filarmonicii din Moscova, dirijor principal al Orchestrei Filarmonice a Olandei, al Orchestrei Filarmonice din Malmo și al Orchestrei Filarmonice a Letoniei. A vizitat pentru prima oară România în anul 2014 când a dirijat Orchestre National de France și a revenit anul trecut, la pupitrul Orchestrei Filarmonicii „George Enescu", în cadrul concertului de gală al finalei de vioară a Concursului Internațional „George Enescu".

