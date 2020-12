De Crăciun şi Revelion, în acest an, este recomandat să renunţăm la întâlnirile cu rudele, mesele de sărbătoare cu prietenii, colindat sau alte obiceiuri păstrate de generaţii. Mesele cu mai mulți membri ai familei ar fi totuși posibile: dacă respectăm o serie de măsuri de protecţie. Pensiunile de la munte aştepată însă turişti ca în fiecare an. Au pregătit activităţi în aer liber şi preparate tradiţionale. Rezervările sunt sub așteptări până acum.