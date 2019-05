Recomandări culturale EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Curtea Operei Comice pentru Copii și Zona Aventura Parc vor fi locurile unde copiii vor putea să descopere și să se bucure de jocuri variate, precum și alte activități pregătite special pentru ei.

Pe scenele celor trei săli, Sala Mare, Sala UnderGrant și Salonul Mozart, dar și în aer liber și în Grand Arena, se vor desfășura peste 60 de reprezentații ale celor mai îndrăgite spectacole ale Operei Comice pentru Copii, precum și spectacole-eveniment ale invitaților speciali!

Festivalul Opera Copiilor, ajuns la cea de-a 5-a ediţie, sărbătorește astfel ziua tuturor copiilor până pe 16 iunie și aduce pe lângă spectacole numeroase activități și surprize printre care: workshop-uri și ateliere creative, jocuri și concursuri, water fight, cinema on roof, pictură și desen, aventura parc, grădina cu fluturi vii, observator de stele, acvariile cu pești exotici, bibliotecă vie, vedete care citesc povești copiilor (artiștii Felicia Filip, Paula Seling, Anna Ungureanu, Corina Dumitrescu).

MUZICĂ NOUĂ PE SCENA SĂLII RADIO

Ați ascultat vreodată un cor de smartphone-uri? Vreţi să ştiţi ce mai compun astăzi compozitorii români și străini?

Racordarea României la creația muzicală contemporană este punctată printr-o tradiție instaurată de mulți ani pe scena Sălii Radio: participarea Orchestrelor și Corurilor Radio România la Săptămâna internațională a muzicii noi, eveniment organizat de Ministerul Culturii și Identității Naționale și de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România și ajuns la ediția cu numărul 29! Festivalul își propune să aducă în fața publicului cele mai noi creații muzicale, partituri adesea dedicate unor ansambluri instrumentale cu componențe mai neobișnuite și sonorități inedite.

PREMIERĂ LA TEATRUL ODEON

La Teatrul Odeon se joacă "Slugă la doi stăpâni" de Carlo Goldoni. Piesa lui Goldoni se află cu siguranță în topul celor mai bune comedii care s-au scris vreodată Personajele fug, înoată după plăceri culinare, erotice, caută întâlnirea cu pericolul, vor să pună stâpânire pe bani, viață și moarte. Însă surpriza adevarată abia urmează, piesa mai are ceva, ceva foarte neobișnuit pentru o comedie, și anume misterul. Această combinație atât de rar întâlnită între două genuri extrem de contradictorii m-a făcut să mă întreb cum pot fi ele "logodite" într-un singur spectacol", spune chiar regizorul Peter Kerek.

ROMÂNIA MARE FOTOGRAFIATĂ DE HOPPÉ

La Biblioteca Academiei este deschisă expoziţia „Portretul unei ţări. România Mare fotografiată de Hoppe, 1923". Unul dintre fotografii celebri ai primei jumătăţi de secol trecut, Emil Otto Hoppe, autor al portretelor unor oameni de cultură şi de artă precum şi al capetelor încoronate ale Marii Britanii, a venit în România în anul 1923 pentru şase săptămâni. A străbătut toată România Mare, lăsându-se îndrumat chiar de Familia Regală, care apare de altfel în multe din fotografiile sale. Simplu şi modern, artistul dovedeşte o extraordinară capacitate de surprindere a spiritului locului. În 1924, a publicat în Anglia o carte de memorii intitulată sugestiv "In Gipsy Camp and Royal Palace. Wanderings in Rumania", prefaţat de Regina Maria.

