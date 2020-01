Recomandări culturale EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Ateneul din Iași vă propune un eveniment de anvergură națională, un spectacol teatral unic: Povestea Unirii. Astfel, astăzi, la ora 11.00, sunteți invitați la un spectacol de neuitat, care poartă semnătura regizorului Ovidiu Lazăr, şi va fi jucat în Sala Unirii (Cinema Victoria). Povestea Unirii celebrează împlinirea a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române şi va renaște chiar în fața spectatorilor! Împreună cu actori societari ai Teatrului Național Iași, actori profesori ai Universității Naționale de Arte Iași, actori ai Teatrului Luceafărul Iași și cu actorii angajați sau colaboratori ai Ateneului, regizorul Ovidiu Lazăr a construit o poveste despre Iașul și despre Moldova anilor 1857-1859, o poveste plină de emoție, de farmec și de adevăr, valabilă pentru toate anotimpurile vieții și ale istoriei noastre cotidiene. Costume de epocă, melodii celebre, video mapping și alte elemente scenice vor compune o emoție, un spectacol plin de energii pozitive care va rămâne în sufletele și în gândurile spectatorilor pentru multă vreme.

Tot astăzi, dar la Teatrul Naţional din Bucureşti, se joacă spectacolul Două loturi, după I.L. Caragiale.

Regizorul spectacolului, renumitul Alexandru Dabija, care vede enorm şi simte monstruos, face o demonstraţiune mişcătoare despre cum putem închipui noi, modernii, o scriere clasică. Un altfel de Caragiale, carevasăzică, într-o lectură teatrală producătoare de furnicături şi emoţiune, despre hazard, noroc şi nenoroc, despre fatalitatea care capătă fizionomie perfidă. Sau, cum ar spune directorul de scenă, un Caragiale în manieră horror, în care drama se combină graţios cu umorul negru. Din distribuţie fac parte printre alţi actori binecunoscuţi Ana Ciontea, Corina Moise, Ilona Brezoianu, Eliza Păuna, sau Marius Manole

Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, stabilită pe 27 ianuarie, este marcată de Institutul Cultural Român la București, Stockholm și Tel Aviv, printr-o serie de evenimente care includ lansări de carte, proiecții de film, expoziții și dezbateri. Astfel luni, de la ora 17.00, la sediul Institutului Italian de Cultură, va avea loc prezentarea volumului „Imaginea evreului în cultura română", de Andrei Oișteanu, publicat în limba italiană.

La sediul Institutului Cultural Român (Aleea Alexandru nr. 38) va avea loc, în aceeași seară, de la ora 19.00, vernisajul expoziției de pictură „Tinerii din România împreună împotriva urii și a antisemitismului, pentru o lume a păcii și a înțelegerii", care cuprinde tablouri realizate de elevii care au participat la tabăra de pictură organizată de Fundația Filderman, din nevoia de a învăța tinerii artiști istoria adevărată, cu suferințele, umilințele, temerile și neputințele unor oameni care au trebuit să treacă prin iadul Holocaustului doar pentru vina de a se fi născut evrei. Expoziția va putea fi vizitată la sediul ICR până pe 4 februarie 2020.

Evenimentul de la ICR va cuprinde, tot luni, și un moment muzical dedicat comemorării victimelor Holocaustului. În continuare, la sediul central ICR, va avea loc și proiecția filmului documentar „Itinerarii evreiești în România", care abordează subiectul moștenirii comunităților de evrei din România.

Miercuri, la ora 19.00, nu trebuie să rataţi un concert 100% Mozart la Sala Radio. Compunea la 5 ani și cânta în fața capetelor încoronate. Până la moartea sa, la doar 35 de ani, ne-a dăruit peste 600 de lucrări (concerte, simfonii, opere, oratorii, cantate) și se spune că pentru el creația era un fel de "dictare" de ordin divin: crea muzică așa cum respira. Genialul Mozart, cu viața sa ca un scenariu de film, a "ars" intens și rapid în viața și în drumul său artistic.

În Concertul Orchestrei de Cameră Radio, sub bagheta dirijorului Ilarion - Ionescu GalaţI, veți asculta la Sala Radio uvertura operei "Ascanio in Alba", Concertul în Do major pentru oboi şi orchestră - solist: Ludovic Armin Cora și Simfonia nr. 35 - "Haffner".

