Recomandări culturale EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Este în plină desfăşurare cea de-a cincea ediție Bucharest International Dance Film Festival, unica manifestare cinematografică din România dedicată filmelor de dans. Tema acestei ediții este - The Network / Rețeaua - şi marchează începutul unei noi faze de dezvoltare a festivalului, atât prin integrarea în programarea oficială a filmelor din mai multe genuri, pentru diverse categorii de public, realizate de regizori de film, coregrafi, artiști vizuali, animatori și muzicieni, cât și prin inițierea unui laborator de dezvoltare de proiecte cinematografice dedicat scenariilor de mediu și lungmetraj care se află în prima fază de creație. Festivalul internaţional al filmelor de dans se va desfășura la Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, Linotip - Centru Independent Coregrafic, dar și în spații neconvenționale, precum Fabrica Gastropub și Apollo111 Teatrul.

Continuă Festivalul Internaţional George Enescu. În această seară, la Sala Palatului, Orchestra Naţională a Franţei dirijată de Emmanuel Krivine, va încânta publicul cu partituri de excepţie. La Ateneu, astăzi şi mâine, puteţi vedea Orchestra Of The Age Of Enlightment, un grup de muzicieni curioși şi neconvenţionali din Londra. Mâine vă puteţi reîntâlni cu pianista Alexandra Dariescu, românca recunoscută şi apreciată la nivel internaţional. Sau o puteţi vedea pe una dintre violonistele de top ale lumii, Julia Fischer, o artistă versatilă cunoscută și pentru talentul său extraordinar de pianist de concert, muziciană de camera și profesoară de vioară. Iar duminică la Sala Palatului nu trebuie să rataţi concertul susţinut de Capela de Stat din Dresda.

Patru premiere cu 12 reprezentații compun programul Festivalului Enescu pentru Copii - program asociat Festivalului Internațional George Enescu 2019! Peste 1500 de spectatori vor avea ocazia să asculte marile lucrări prezentate în cadrul Festivalului „George Enescu" într-un format adaptat vârstei lor. Opera Comică pentru Copii va reproduce, în oglindă, la matineu, programul festivalului din fiecare week-end până pe 22 septembrie. Concertele din Festivalul Enescu vor fi prezentate de artiștii Operei Comice într-o variantă condensată, cu o durată considerată ideală pentru a menține atenția copiilor, de maxim 30 de minute. Programul detaliat poate fi consultat pe site-ul instituției(operacomica.ro),

La Galeriile Carol puteţi vizita expoziţia "Brain inside(out)" a sculptorului spaniol Lidó Rico, prezent în premieră la București. Sculpturile lui Lidó Rico au la bază studii neurologice amănunțite, expuse în întreaga lume, lucrările sale au stat alături de cele ale lui Damien Hirst.

„Artistul spaniol Lidó Rico este interesat de corpul uman încă de la începutul anilor `90 când experimenta cu propriul corp, reconsiderându-și pielea asemenea unui teritoriu creativ. De trei ani interesul său se manifestă în zona creierului uman pe care îl redă dintr-o perspectivă artistică, pornind de la o bază științifică. În acest sens, sculptorul spaniol a colaborat cu cercetători, cu neurofiziologul neurobiologul Lidó Rico și cei doi cercetători au încercat să redea o nouă viziune asupra creierului, axându-se pe aspecte funcționale și pe probleme specifice precum adicțiile. Spre exemplu, Lidó Rico evidențiază în sculpturile sale circuite și regiuni din creier afectate de adicții, ilustrează consecințele acestora asupra comportamentului și a memoriei. Astfel, creațiile lui Lidó Rico au o dimensiune științifică, nu doar estetică”, explică Raluca Băloiu, curator.

ŞTIRILE ZILEI