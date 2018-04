Recomandări culturale EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Este în plină desfăşurare Festivalul Internaţional de Film Cinepolitica. Dacă vă plac peliculele cu tematică predominant politică sau vreţi să ştiţi mecanismele şi motivaţiile care îşi pun inevitabil amprenta asupra noastră, a tuturor, nu trebuie să rataţi acest festival. Sunt filme de ficţiune sau documentare despre corupţie, jihadism, negocieri istorice, povești despre supraviețuire în Berlinul nazist sau cenzura de pe internet.

De exemplu, The Cleaners, un film nominalizat la Sundance 2018 în secțiunea World Cinema, aduce în discuție un subiect extrem de actual: adâncurile universului online sau Gloria, propunerea Bulgariei la Oscar 2018, o poveste despre corupţia din ţara vecină. În afara festivalului, puteţi vedea şi Un pas în urma serafimilor, câştigător al premiului Gopo. Filmele rulează la Cinema Elvire Popesco şi Institutul Balassi.

Tot în aceste zile şi tot film, la ARCUB şi la Muzeul Ţăranului are loc Festivalul DaKINO. Programul Festivalului include, de asemenea, în proiecții speciale filmele: Tărâmul binecuvântat, cu Alec Secăreanu, Aniversarea, cel mai recent film al lui Dan Chişu, Meda sau partea nu prea fericită a lucrurilor, debutul ca regizor de lungmetraj al actorului Emanuel Pârvu şi multe altele. DaKIDS, secțiunea dedicată copiilor, va aduce și anul acesta în sala de cinema, la proiecții gratuite, categorii de copii care nu merg în mod frecvent la film- copii din centre de zi sau de plasament, precum și copii cu tulburare de spectru autist. Vor fi multe alte filme străine prezentate la cele mai importante festivaluri de film din lume.

Astăzi, de la ora 20.00, va concerta la Sala Palatului violonistul şi compozitorul Edvin Marton, cunoscut pentru stilul său unic de a îmbina muzica clasică cu pop-rock-ul zilelor noastre. Spectacolul se numește „Stradivarius Concert Show" şi va cânta unele dintre cele mai aplaudate piese ale artistului: Tosca Fantasy, Godfather, Love In Venice. Aceste compoziţii vor fi interpretate la o vioară Stradivarius evaluată la şapte milioane de dolari, realizată de celebrul lutier Antonio Stradivari în anul 1699. Câștigător al unui premiu Emmy pentru cea mai bună compoziție originală, Edvin spune în majoritatea interviurilor că este destinul lui este de a face oamenii fericiți prin muzica pe care o cântă.

Sâmbătă, la Teatrul Act se joacă Stage Dogs. O întâlnire memorabilă între Marcel Iureş şi Florin Piersic Jr, care semnează şi regia spectacolului. "Să fii actor e o îndeletnicire minunată. Cumplită. Superbă. Ridicolă. Formidabilă. Oribilă. Înălţătoare. Penibilă. Cam despre asta e vorba în Stage Dogs. Şi sunt şanse să iasă un Iureş nemaivăzut", mărturiseşte chiar Florin Piersic. Atenţie, spectacolul e interzis persoanelor sub 16 ani!

Până săptămâna viitoare puteţi merge şi la cel mai important festival de dans contemporan al anului. Centrul Național al Dansului București îi așteaptă pe iubitorii artelor performative la a cincea ediție a Festivalului LIKE CNDB, organizat în 2018 sub deviza You are the context / Tu faci contextul.

Mai multe detalii despre festival dar şi despre alte evenimente culturale aflaţi astăzi la emisiunea Cooltura, de la ora 17.30.

