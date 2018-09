Recomandari culturale EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Este în plină desfăşurare Bucharest International Dance Film Festival. În anul Centenarului, festivalul pune în valoare felul în care societatea a reacționat la schimbare în ultimii 100 de ani, prin dans și film. Ediția de anul acesta este dedicată contextualizării și gândirii unor principii care ne guvernează viața, prin prezentarea unor manifestări artistice în care trecutul este văzut prin filtre diferite.

De exemplu, expoziția participativă „A Museum (Theatre)", creată de regizoarea Clyde Chabot și Compania La Communauté Inavouable, ne poartă printr-un atlas al visului comunismului și al colapsului său.

Instalația aflată la granița dintre teatru și arta vizuală încurajează spectatorii să își dezvăluie generozitatea și sensibilitatea.

Manifestarea va fi prezentată la DESCHIS Atelier, sâmbătă şi duminică.

În cadrul BIDFF va fi proiectat și lungmetrajul de ficțiune 3D „My Life Rehearsed in One Leg", regizat de Bogdan Mustață, cu aportulcoregrafei Iulia Weiss dar şi documentarul fantezist „Hail the New Puritan" (1987, Marea Britanie), de Charles Atlas.

Evenimente vor fi şi la Centrul Naţional al Dansului, la Linotip, Cinetic sau Cinema Elvira Popescu

În această seară, pe scena Operei Naţionale din Bucureşti va urca unul dintre cei mai talentați și apreciați tenori din lume, Juan Diego Florez. Artistul va fi acompaniat de Orchestra Operei Naționale București, sub bagheta dirijorului Mihnea Ignat. Va cânta alături de el, celebra soprană Teodora Gheorghiu. Regia si scenografia spectacolului poartă semnătura Cristinei Cotescu. Cu o Juan Diego Flórez are o carieră impresionantă și este considerat unul dintre cele mai mari nume ale scenei lirice actuale.

În 2007, Juan Diego Flórez a făcut istorie la „La Scala", când a întrerupt cu faimoasa arie „Ah! mes Amis" din „Fiica regimentului” de Donizetti, o tradiție de zeci de ani în care publicul nu ceruse niciun bis, încă din anul 1933. Povestea s-a repetat în 2008, câteva luni mai târziu, la Met, iar în 2012 la Opera din Paris, unde nu fuseseră auzite bis-uri de la inaugurarea sa din 1989.

În acest weekend, muzica lumii se simte la World Experience Festival, mai exact a 4-a ediție a Festivalului Ambasadelor, o experienţă multiculturală unică care se defăşoară în inima Bucureștiului.

Ediţia care se derulează sub tematica The Sounds of the World - Sunetele Lumii, va aduce pe aceeași scenă muzicieni și artiști care își au rădăcinile muzicale în țări de mai multe continenete, inclusiv din Africa și din Asia. Festivalul se va desfășura la ARCUB și în Parcul Titan iar programul artistic va fi dedicat experimentării diversității culturale sonore și va cuprinde concerte, spectacole, expoziții, conferințe, ateliere.

Toate evenimentele vor fi cu intrare liberă.

Teatrul Național "I.L.Caragiale" anunță deschiderea unei stagiuni de concerte-recitaluri în aer liber care vor avea loc în sala AMFITEATRU situată pe acoperiș, la cea mai înaltă cotă a clădirii, deasupra terasei care oferă o panoramă unică a centrului Bucureștiului. Spatiul a fost inaugurat în luna mai a acestui an. Astfel, sâmbătă, la ora 20.30, va avea loc premiera concertulului SĂFTIȚA (balkanic project) by Marius Mihalache.

Și , nu uitați, este în plină desfășurare Concursul George Enescu. Un interviu în exclusivitate cu Mihai Constantinescu, directorul concursului și festivalului Enescu, astăzi, de la ora 17.30 , la COOLTURA.

