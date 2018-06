Recomandări culturale de weekend EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Este în plină desfăşurare Bookfest, cel mai mare salon de carte deschis până acum la Romexpo. Şi asta pentru că ediția din acest an are loc pe o suprafață cu 50% mai mare decât în anii trecuți, în pavilionul B2, care are peste 15.000 mp.

Lucian Boia, Mircea Cărtărescu, Vintilă Mihăilescu, Augustin Lazăr, Andrei Pleșu, Tatiana Niculescu sunt doar câteva dintre personalitățile care marchează agenda celor cinci zile de Bookfest.

Copiii vor fi vedete şi vor avea propriul lor salon de carte - Bookfest Junior, un spațiu dedicat exclusiv lansărilor și evenimentelor pentru cei mici. Statele Unite ale Americii sunt în acest an Invitat de Onoare.

Vor fi circa un milion de cărți la această ediție, cu reduceri care merg până la 80% din prețul de copertă, câteva sute de evenimente, proiecții de filme și lansări de carte de care publicul se poate bucura până duminică.

În acelaşi context, tot la Bookfest nu trebuie să rataţi mâine lansările de carte în prezenţa autorilor şi sesiunile de autografe, de la 17.00 Cătălin Dorian Florescu lansează Bărbatul care aduce fericirea şi de la 17.30 Marian Voicu- Matrioșka mincinoșilor. Fake news, manipulare, populism.

Humanitas Fiction celebrează SUA - Invitatul de Onoare Bookfest 2018, lansând volumul premiat cu Man Booker Prize în 2017, Lincoln între vieți, de George Saunders.

Sâmbătă, de la ora 12.00, la scena ARENA, editura Polirom propune o dezbatere pornind de la volumul lui Vintilă Mihăilescu, Etnogeneză și țuică, care va fi lansat în prezența autorului și a invitaților.

Varujan Vosganian revine în calitate de autor de ficțiune cu o reeditare a romanului Statuia comandorului, carte care va fi lansată tot mâine.

Este ziua tuturor copiilor, iar Festivalul Opera Copiilor, aflat la a patra ediție, îi sărbătorește printr-o mulțime de activități și surprize. Vor fi spectacole proprii şi invitate.

Premiera Sunetul muzicii, în regia şi coregrafia lui Răzvan Mazilu, se va juca în acest weekend la orele 11 şi 17 în Sala Mare a Operei Comice pentru Copii. Alte spectacole: Viața lui Mozart, Mirandolina, Petrică și Lupul, Fata babei și Fata moșului.

Premiera spectacolului Gardenia al autoarei poloneze Elżbieta Chowaniec, în traducerea Luizai Săvescu, are loc în această seară la Teatrul Odeon. Regizorul Zoltán Balázs propune o operă artistică versatilă și multi-fațetată, spectacolele sale experimentând un nou limbaj teatral.

Gardenia surprinde patru generații de femei din aceeași familie, care se confruntă cu tiparele comportamentale, constrângerile și moștenirea genetică. Toate își spun povestea la aceeași vârstă, 33 de ani, și trec prin frământările istoriei începând cu al doilea război mondial și până în prezent. Alături de actrițele Antoaneta Zaharia și Paula Niculiță, care fac parte din trupa teatrului de peste 15 ani, le veți descoperi pentru prima oară pe scena Odeonului pe noile actrițe angajate Simona Popescu și Mădălina Ciotea.

