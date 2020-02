Recomandări culturale EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Elisabeth Leonskaja, care de mai multe decenii se numără printre cei mai renumiţi pianişti ai epocii noastre, a fost descrisă drept „leoaica pianului", „la derniere grande Dame de l'Ecole Soviétique" sau „Anti-Diva".

Modestia sa aproape legendară îi accentuează timiditatea, dar, imediat ce intră pe scenă, publicul percepe forţa care a susţinut-o permanent în devotamentul său faţă de muzică.

Orchestra Simfonică a Filarmonicii "George Enescu" va mai avea în program, în Sala Mare a Ateneului Român, Uvertura Egmont și Simfonia nr. 4, în Si bemol major, op. 60 de Ludwig van Beethoven.

În 2020, „An Beethoven", Filarmonica „George Enescu" îi dedică nemuritorului creator numeroase concerte.

La împlinirea a 210 ani de la nașterea lui Chopin, Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră creat de celebrul muzician romantic va fi interpretat astăzi, la Sala Radio, de către pianistul Toma Popovici, alături de Orchestra Națională Radio.

Considerat un "poet" al pianului, Chopin a scris ambele sale concerte de pian în jurul vârstei de 20 de ani.

Primul concert pentru pian a fost interpretat chiar de Chopin, în octombrie 1830, la Teatrul Național din Varșovia, unul dintre evenimentele sale de rămas-bun înainte de a părăsi Polonia natală pentru a se stabili definitiv la Paris.

Evenimentul va fi dirijat de tânărul dirijor născut în România Andrei Feher, absolvent al Conservatorului din Montréal, ce a fost numit director muzical al ansamblului canadian Kitchener-Waterloo Symphony Orchestra (Ontario - Canada) la doar 26 de ani. Concertul de la Sala Radio prezintă publicului și două lucrări semnate de compozitorul ceh Antonín Dvořák: uvertura În natură și poemul simfonic Fusul de aur.

Opera Națională București prezintă mâine, începând cu ora 18.30, Concertul Extraordinar „Maria Guleghina". La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Alberto Veronesi, în calitate de invitat al primei scene lirice a țării.

Maria Guleghina este considerată una dintre cele mai importante soprane dramatice din lume, singura care până în prezent a interpretat roluri titulare în 16 producții la Teatro la Scala, inclusiv „Tosca" de Giacomo Puccini sau „Macbeth" de Giuseppe Verdi, etc.

Din 1991 și până în prezent soprana are peste 160 de apariții la Metropolitan Opera din New York în opere precum „Aida", „Macbeth", „Nabucco" - Giuseppe Verdi, „Turandot" și „Tosca" de Giacomo Puccini, „Norma" de Vincenzo Bellini, Această „Regină a Operei", îndelung aclamată de către public, interpretează în mod frecvent pe toate scenele lirice importante ale lumii, cum ar fi: Opera de Stat din Viena, Teatrul Mariinsky, Opera de Stat Bavaria, Opera Berlin, Teatro Liceu, Covent Garden, Opera Bastille, Teatro Colon, Teatrul Bolshoi etc.

Muzeul Național de Artă Contemporană repune vitrinele sălii Dalles în serviciul artei și al comunității și marchează evenimentul cu un tur ghidat cu structuristul Dragoș Marcu, președintele de onoare al Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri.

Turul ghidat va avea loc marți, 11 februarie, între orele 11.00-13.00 și va aduce în discuție starea structurii Sălii Dalles și riscul la seism pe întreg Bulevardul Magheru-Bălcescu.

În mod excepțional, evenimentul va avea loc în interiorul clădirii. Participarea este gratuită și nu necesită o rezervare făcută în prealabil. Din motive de siguranță, spațiul Sălii Dalles rămâne în continuare închis publicului, dar vitrinele se activează, propunând trecătorilor de pe bulevard un exercițiu de memorie comunitară. Hai să înțelegi mai bine felul în care seismele geologice, sociale și politice au zdruncinat unul dintre cele mai importante repere culturale ale Bucureștiului!

