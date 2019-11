Recomandări culturale EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

E pe marile ecrane un film istoric care-o are în prim plan pe Regina Maria. Filmul regizat de britanicul Alexis Sweet Cahill a luat premiul publicului, luna trecută, la Les Films de Cannes a Bucarest. Se concentreză doar pe momentul negocierilor de pace de la Paris din 1919, în care Regina a fost implicată trup şi suflet, iar perspectiva e una romanţată. Maria are parte de un portret foarte luminos. O imagine frumoasă, o muzică învăluitoare, o perspectivă necritică, și un portret puternic al Reginei Maria, toate au puterea de a impresiona spectatorul. În rolul Reginei Maria, revelaţia filmului e Roxana Lupu, o actriţă româncă stabilită in Marea Britanie. Regizorul filmului e un britanic legat de România, soţia şi fiica sa sunt românce. Alexis Sweet Cahill e stabilit în Italia, unde realizează seriale de televiziune.Şi-ar fi dorit să facă o serie întreagă inspirată de viata Reginei Maria, nu doar un lungmetraj.

În această seară, Orchestra Națională Radio are 4 soliști invitați: Antonis Anissegos - pian, Nicolas Simion - saxofon, bas clarinet și flaut, Sorin Romanescu - chitară și electronice și Iulian Nicolau - baterie propun publicului bucureștean un frumos repertoriu reunit sub titlul Jazz Meets Classic.

Evenimentul este închinat memoriei compozitorilor români Richard Oschanitzky și Nicolae Coman. Veți asculta, în programul serii, câte o lucrare a celor omagiați: Richard Oschanitzky - Antifonii și Nicolae Coman - Concert pentru pian şi orchestră, alături de Nicolas Simion - Hommage a Richard Oschanitzky și Dan Dediu - Românologie-Cantemir.

Dirijorul german Peter Christian Feigel, invitat pentru prima oară la Sala Radio, se bucură de o carieră internațională de invidiat: repertoriul său este extrem de vast - de la concerte simfonice și operă, până la musical-uri, jazz, rock și pop

Concert vocal-simfonic în această seară la Ateneu, dirijor Gerd Schaller va conduce Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu". Dirijorul german este considerat unul dintre cei mai buni interpreţi de Bruckner ai zilelor noastre. Corul va fi condus Iosif Ioan Prunner

Iar mâine nu trebuie să rataţi la ora 17 întâlnirea cu profesorul doctor Matei Cazacu, istoric francez de origine română şi criticul de artă Radu Boroianu, din cadrul Conferinţelor Ateneului Român. Tema dialogului De la România Mare la România democratică - un secol de încercări, drame şi speranţe. Se anunţă o întâlnire extrem de interesantă

Avem şi o recomandare de carte "Poeme" de Corneliu Coposu. Sunt versuri compuse în anii de detenţie, memorate şi transcrise pe hârtie după eliberare. Seniorului ţărănist a refuzat să le publice în timpul vieţii. Corneliu Coposu a petrecut 17 ani în puşcarie. Lungi perioade a fost ţinut într-o izolare totală. Pentru marele om politic, a compune poezii nu a fost un act cultural, împotriva degradării intelectuale, ci chiar un exerciţiu de supravieţuire. Poemele nu amintesc de regulile poeziei contemporane. Sunt versuri de o mare profunzime. Surpind lumina, speranţa. Volumul este însoţit de un CD cuprinzând cele mai frumoase 10 poezii recitate de Ion Caramitru.

