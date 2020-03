Oferte turistice EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Cluj

Cea de-a şasea ediţie a festivalului Untold îi aduce pe cele 10 scene pe unii dintre cei mai renumiţi artişti internaţionali ai momentului, dar şi trupe legendare care s-au reunit şi care fac sold out pe marile stadioane ale lumii.

Primul val de artişti, îi aduce în premieră în România la Untold 2020 pe The Pussycat Dolls, Iggy Azalea, Eric Prydz, Amelie Lens şi Charlotte de Witte. De aseemenea, revin şi primii trei DJ ai lumii, Dimitri Vegas&Like Mike, Martin Garrix şi David Guetta, alături de trupe sau artişti precum The Script, Above and Beyond, Afrojack, Steve Aoki, Lost Frequencies Live, Paul Kalkbrenne, Dub FX, Rudimental.

Totuși, cei care vor să îi întâlnescă, pe lângă bilet mai au o etapă de îndeplinit. Găsirea unui loc de cazare. De obicei, majoritatea hotelurilor au camerele rezervate încă din prima zi după ce Untold 2019 s-a încheiat.

Au fost cumpărate camere inlusiv la un hotel de lux unde o noapte de cazare ajunge și la 3000 de euro. Dar aveți un avantaj, vă puteți întâlni pe holuri cu artiștii de pe scena Untold.

Craiova

Coronavirusul afectează turismul în numeroase regiuni ale lumii. După izbucnirea în forţă a epidemiei de Covid-19 în nordul Italiei, Guvernul de la Roma se așteaptă la pierderi economice masive. De fapt, cele mai multe bilete de vacanță anulate sunt spre Italia. Și cursele aeriene din Craiova spre Peninsulă s-au redus considerabil. Agențiile de turism din Craiova spun că cele mai multe vacanțe anulate sunt spre Italia sau spre destinații care implică escale în Peninsulă. Dacă vorbim de prețul vacanțelor, operatorii de turism susțin că se constată o scădere a costului unei vacanțe în Italia și o ușoară reducere a celor către Grecia. Ei sunt însă optimiști pentru că sunt puțini cei care au renunțat la vacanțele de vară, cele mai afectate fiind călătoriile de afaceri. Reprezentanții agențiilor de turism susțin și că a scăzut prețul biletelor de avion pentru Thailanda și Bali, la 380 de euro, dar a crescut pentru China, țară în care nu mai poți să ajungi decât cu curse ale companiilor low cost. Ei spun că din această cauză, un bilet pentru China a ajuns și la 4.000 de euro. Și tot reprezentanții agențiilor de turism susțin că nu pot returna prețul biletelor pentru vacanță chiar dacă oamenii au încheiat asigurări storno.

Hotelierii din țară vor să-i atragă pe turiștii care vor renunța la vacanțe în afara României şi, pentru a evita riscul de îmbolnăvire, au sporit măsurile de dezinfecție. După apariația Covid 19 și în România, în hotelurile din Băile Herculane atenția la tot ceea ce înseamnă dezinfecție este și mai ridicată. Se curăță și dezinfectează clanțele ușilor, băile, oglinzile și toate toate obiectele cu care turiștii ar putea veni în contact. Dezinfecția e literă de lege și în căzile folosite pentru îmbăierea turiștilor. Iar băile cu sulf sunt un atu, spun specialiștii, pentru că aici nu se dezvoltă nicio bacterie. Apariția coronavirusului a însemnat un regres pentru industria turistică, pentru că au scăzut vânzările în afară. Un regres pe care speră să-l echilibreze hotelierii din țară. Prima serie de turiști pe care hotelierii din Băile Herculane vor să-i atragă în stațiune sunt cei din minivacanțele de Paște și cea de 1 Mai, așa că pregătesc oferte cât mai atractive.

Timișoara

Clasicele Grecia și Turcia se mențin în topul preferințelor turiștilor noștri datorită zborurilor directe din Timișoara, climei, condițiilor și prețurilor convenabile mai ales în iunie și la final de sezon, în septembrie.

Grecia atrage prin peisajele spectaculoase, apa limpede, prețurile accesibile, atmosferă specifică.

Anul acesta se pleacă din Timișoara pe Rodos, Creta și Skiathos.

Un preț aproximativ pentru o familie cu 2 copii sub 10 ani, luna Iunie:

-Skiathos - 3 stele, 7 nopți, cazare, mic dejun, avion: de la 1200 Euro/familie

- Rodos - 3 stele, 7 nopți, cazare, mic dejun, avion: de la 1400 Euro/familie

- Creta - 4 stele, 7 nopți, cazare, all inclusive, avion, de la 2000 E/familie

Turcia îi atrage mai ales pe cei cu disponibilitate financiară, copii mici, care caută confort maxim, relaxare, odihnă în condiții superioare: ultra all inclusiv, hotel 5 stele.

Turcia

Belek, aproape de aeroport, iunie, ultra all inclusive: de la 1500 Euro/familie

Se caută Portugalia, atât în varianta de sejur, cât și de circuit.

