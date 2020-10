Erdogan îl insultă pe Macron EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Declarațiile lui Macron după decapitarea profesorului Samuel Paty, legate de faptul că Franța nu va renunță la caricaturi și va intensifica lupta împotriva islamului radical, l-au nemulțumit pe Erdogan.

Președintele turc a chemat țările musulmane să boicoteze produsele franțuzești și a făcut declarații acide la adresa președintelui Emmanuel Macron legate de sănătatea sa mintală.

Recep Tayyip Erdoğan, președintele Turciei: "Macron are nevoie de tratament psihiatric. Ce altceva putem spune despre un şef de stat care nu înţelege libertatea de credinţă, şi are un asemenea comportament faţă de milioanele de oameni de la el din ţară, care sunt de o altă credinţă? În primul rând, are nevoie de control psihiatric."

