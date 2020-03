Real Madrid a învins-o pe Barcelona și e noul lider din La Liga. Trupa lui Zidane s-a impus cu 2-0 în El Clasico

Real Madrid-Barcelona 2-0

Cu Cristiano Ronaldo spectactor de lux pe Bernabeu, El Clasico a început cu Barcelona în atac și Griezmann a trimis peste poarta lui Curtois. Belgianul a rămas cel mai ocupat jucător de pe teren și s-a opus din nou golului la acțiunea lui Arthur.

Nici Messi nu a avut mai mult noroc peste patru minute și la pauză s-a intrat fără gol marcat.

Replica gazdelor a venit în actul secund și Isco l-a remarcat pe Ter Stegen. Mai mult scăpat din marcaj, Benzema a păcălit marcajul catalanilor, dar a șutat pe lângă poartă și Barcelona a scăpat din nou cu fața curată. Până la urmă, insistența Realului a dat roade în minutul 71 și Vinicius a deschis scorul cu un șut din interiorul careului.

În replică, Pique a fost aproape de egalare din centrarea lui Messi.

Inspirația lui Zidane a decis soarta partidei. L-a introdus pe Mariano Diaz și acesta a marcat la doar 47 de secunde de la intrarea pe teren.

Realul s-a impus cu 2-0 în El Clasico și a devenit lider în La Liga.

Quique Setien: ,,Este frustrant să ai ocazii și să nu marchezi. În prima repriză am jucat foarte bine, am dominat jocul, dar nu am reușit să marcăm. Din păcate, în a doua repriză nu am mai reușit același joc."

Zinedine Zidane: "Cred că am meritat această victorie pentru tot ce am făcut, în apărare și în atac. Sunt trei puncte importante, dar trebuie să continuăm și să luptăm până la sfârșit."

ŞTIRILE ZILEI