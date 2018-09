Prin telefon Dumitru Buzatu, PSD Vaslui EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Dumitru Buzatu, preşedintele PSD Vaslui: „Nu ştiu dacă această scrisoare face bine partidului”

Preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a comentat, în direct la TVR, conţinutul scrisorii în care trei lideri ai social-democraţilor îi cer demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului.

“(…) Punctele de vedere din scrisoare cred că trebuie puse în dezbatere în cadrul Comitetului Executiv. Este important ca participanţii la dezbatere să aibă mintea destul de funcţională încât să poată continua programul de guvernare, să poată fi menţinută majoritatea parlamentară constituită, pentru a nu confrunta România cu o nouă criză politică. (...) Ideea asta cu pasul înapoi este o chestiune de o generalitate maximă care mai mult confuzează. (...) Nu ştiu dacă această scrisoare face bine partidului”, a spus Dumitru Buzatu.

Fostul premier Victor Ponta le-a urat succes liderilor PSD care au semnat o scrisoare deschisă prin care cer "demisia imediată" a lui Liviu Dragnea din funcţiile de preşedinte al PSD şi al Camerei Deputaţilor.

"Le urez succes tuturor celor care au înţeles în al 12-lea ceas că Grupul lui Dragnea duce România, Parlamentul, Guvernul şi PSD la dezastru! Sper că ei să salveze ce mai este de salvat şi să gândească o strategie de revenire pe calea normalităţii! ProRomania şi eu (ca om politic de stânga, fost lider şi premier social democrat ) vom susţine orice efort de reforma şi revenire la valorile care au stat la baza formării USL şi a Guvernării din 2012-2015!", a scris Ponta pe Facebook.

Deputatul PSD Sorin Bota a vorbit, în direct la TVR, despre scrisoarea în care mai mulţi lideri ai PSD îi cer demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului.

“Bine că a apărut şi s-a terminat povestea scrisorii pierdute, iar conţinutul ei nu cred că este ceva nou sub soare. Punctele abordate sunt chestiuni şi mai vechi şi mai noi, care au fost discutate pe părţi. Modul în care funcţionează partidul astăzi nu este o noutate pentru noi. Într-adevăr trebuie modificat şi îmbunătăţit puţin modul de conducere şi modul în care se iau deciziile în partid, adică o mai mare democraţie internă. Toată lumea a concurat la situaţia actuală şi nu ştiu dacă suntem într-o situaţie aşa de dezastruoasă precum o reflectă unii sau alţii. Unele dintre problemele ridicate sunt bine puse în pagină şi merită discutate. E clar că actul de guvernare nu are cea mai mare coeziune şi rezultatele pot fi îmbunătăţite. Demisia este un act unilateral. Chestiunea asta nu cred că este doar de competenţa CEx-ului, ci a întregului partid”, a precizat Sorin Bota.

Scrisoarea deschisă semnată de trei lideri ai PSD şi dată publicităţii miercuri, prin care i se cere demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului şi a Camerei Deputaţilor, reprezintă un semnal de alarmă şi un apel public către toţi colegii de partid, a declarat senatorul social-democrat Adrian Ţuţuianu.



"Este o scrisoare în care am încercat printr-o modalitate succintă să facem o analiză a situaţiei actuale a PSD şi am propus un număr de măsuri pe care trebuie să le luăm în perioada următoare. Cred că foarte important este să avem în vedere interesele României şi, foarte important pentru noi, ca membri ai PSD, este să avem în vedere interesele partidului şi să-i dăm nu doar o situaţie de prezent, ci mai ales să ne gândim la viitor. Am meditat mult, textul pe care l-am prezentat este un text convenit cu toţi semnatarii acestei scrisori, el a comportat mai multe discuţii. (...) Noi suntem membri ai PSD, vom continua să ne exprimăm în forurile statutare ale PSD (...). Este o scrisoare care trage un semnal de alarmă, am făcut un apel public la toţi parlamentarii PSD, la toţi liderii de filiale, la preşedinţii de CJ, la primarii partidului, consilieri locali, consilieri judeţeni să ni se alăture în acest demers", a declarat Ţuţuianu, vicepreşedinte PSD, la Parlament.



El a menţionat că scrisoarea va fi discutată în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD de vineri şi a explicat că cei trei semnatari şi-au asumat un text cu care mulţi alţi colegi sunt de acord.



"Aşa am decis noi că este bine, să avem trei lideri care să facă acest lucru. Şi-o asumă toată lumea. (...). Ne vom pronunţa vineri în cadrul CExN. (...) Domnul Dragnea este membru PSD, nu i-am cerut demisia din partid", a adăugat senatorul.



Întrebat dacă au existat discuţii cu parteneri din ALDE, Ţuţuianu a arătat că "este normal" să existe astfel de discuţii.



"Sunt convins că dânşii sunt oameni politici cu experienţă şi că colaborarea este între partide, nu între persoane", a spus el.



Senatorul PSD a menţionat că nu a discutat încă pe tema scrisorii cu premierul Viorica Dăncilă.



"Dar doamna Dăncilă este un om responsabil şi sunt convins că, dacă scrisoarea noastră va fi adoptată ca hotărâre a CExN, doamna Dăncilă va trebuie să facă ceea ce trebuie făcut", a adăugat el.

Fostul ministru al Educaţiei, senatorul PSD Liviu Pop, crede că lucrurile pretentate în scrisoarea celor trei lideri ai PSD scrisoare trebuie discutate în forurile de conducere ale partidului.

“Foarte bine că a apărut scrisoarea. Colegii mei care vor participa vineri la CEx au timp să o analizeze. Dacă ar fi apărut în CEx, trebuia lecturată, analizată şi dura mai mult dezbaterea. Lucrurile din scrisoare trebuie discutate în forurile de conducere ale partidului. Tot ceea ce s-a prezentat şi în această scrisoare şi în alte două-trei scrisori care au apărut în spaţiul public sunt lucruri pe care orice organizaţie de partid trebuie să le discute în forurile statutare de conducere”, a declarat Liviu Pop.

