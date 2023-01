Reacţia lui Prigojin, liderul grupării de mercenari Wagner, la comparaţia sa cu Rasputin:”Eu îi fac să sângereze pe duşmanii patriei noastre. Şi nu prin incantaţii, ci prin contact direct cu ei"

Evgheni Prigojin

Ziarul Financial Times a scris în weekend despre influenţă din ce în ce mai mare a lui Prigojin asupra Kremlinului, comparând-o cu cea a călugărului ortodox Grigori Rasputin, care avea o influenţă considerabilă asupra soţiei ultimului ţar al Rusiei, Nicolae al II-lea.



Prigojin a recunoscut abia în septembrie anul trecut că a fondat grupul Wagner, care joacă un rol major în încercările armatei ruse de a cuceri regiunea Donbas din estul Ucrainei.



"Nu sunt foarte familiarizat cu povestea lui Rasputin, dar, din câte ştiu, o calitate importantă a lui Rasputin a fost că a oprit fluxul de sânge al tânărului prinţ cu incantaţii", conform serviciului de presă al lui Prigojin, care l-a citat cu referire la articolul apărut în Financial Times.



"Din păcate, eu nu opresc fluxul de sânge. Eu îi fac să sângereze pe duşmanii patriei noastre. Şi nu prin incantaţii, ci prin contact direct cu ei", a ţinut să precizeze Prigojin.



Grupul de mercenari Wagner a fost desfăşurat în mai multe ţări africane, în general pentru a combate insurgenţi. În ultimele luni, Evgheni Prigojin a apărut în clipuri video online în care încearcă să atragă deţinuţi din închisorile ruseşti să se alăture grupării sale pentru a lupta în Ucraina.



Financial Times nu este primul care compară rolul său în relaţia cu Kremlinul cu cel jucat de Rasputin la curtea imperială rusă. Un jurnalist rus a făcut aceeaşi comparaţie anul trecut.



Ziarul a spus că Prigojin, la fel ca liderul cecen Ramzan Kadîrov, un alt susţinător activ al războiului declanşat de Rusia în Ucraina,"s-a poziţionat ca un critic înflăcărat al elitelor politice, militare, birocratice şi de afaceri care aparent îl dezamăgesc pe Putin cu abordarea lor incompetentă şi fără tragere de inimă faţă de război".



Prigojin a spus că au fost "absolut clare" comparaţiile, iar rolul său este acela de a-i readuce pe occidentalii aflaţi în derivă pe linia cea dreaptă."Atunci când copiii fac răutăţi, ei încearcă să atragă atenţia tatălui lor cu tot felul de şiretlicuri neaşteptate", a scris el."De aceea, tot ceea ce trebuie să facă americanii este să vină la tata, să îşi ceară iertare şi să continue să se comporte normal".



Rasputin a fost asasinat în 1916 de un grup de nobili ruşi care se temeau de influenţa sa crescândă asupra familiei ţariste. Preluare: Agerpres

