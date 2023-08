Reacții în presa internațională după exploziile de la Crevedia. Tragedia a fost descrisă ca ”o minge de foc mortală în România”

Agențiile Reuters și AP relatează pe larg despre exploziile de la stația GPL de la Crevedia, în urma căreia două persoane au murit și zeci au fost rănite. Informatiiile și imaginile au ajuns și în presa din India, Marea Britanie sau Polonia. The Sun a descris tragedia ca o minge de foc mortală în România. Au fost relatări și despre faptul că mari arși au fost transferați din România la spitale din străinătate pentru tratament.

Anunțul nocturn al premierului Marcel Ciolacu potrivit căruia pacienți răniți în exploziile de la Crevedia vor fi transferați în Italia și Belgia pentru tratament a fost imediat preluat de Reuters. Care a urmărit subiectul și a relatat și despre răniții transferați cu aeronave militare la spitale din Germania, Norvegia și Austria.

Postul britanic BBC a citat postarea de pe Facebook a președintelui Iohannis, care a descris explozile drept o tragedie și declarația premierului Ciolacu din timpul intervențiilor, în care spunea că se încearcă salvarea a cât mai multe vieți.

Jurnaliștii britanici au difuzat și imagini de la locul exploziilor, menționând că zeci de pomperi au fost răniți. A fost descris și norul sub formă de ciupercă format în urma uneia din explozii. The Sun și The Independent au relatat despre tragedia de lângă București.

Al Jazeera și Euronews preiau informațiile autorităților române legate de transferarea unor pacienți la spitale din străinătate și prezintă desfășurarea faptelor. Iar agenția ANSA anunță că în Italia vor ajunge o parte din răniți și notează faptul că România nu are un centru de mari arși.

