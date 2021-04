Declaratii Alexandru Rafila EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE: Dacian Cioloș a revenit cu un nou mesaj, susținând astfel declarațiile co-președintelui USR Plus, Dan Barna. ”Din acest moment, Florin Cîțu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS pentru rămânerea în funcția de prim-ministru. Încă din prima zi a mandatului său, Vlad Voiculescu a început un proces de reforme pentru realizarea cărora s-a angajat întreaga coaliție, inclusiv domnul Cîțu, atunci când a primit invitația de a-și asuma rolul pe care încă îl deține.Florin Cîțu a făcut astăzi jocul celor care frânează de trei luni reformele din programul de guvernare pe care l-am agreat și votat împreună. Alianța USR PLUS își dorește să rămână într-o coaliție de guvernare care își asumă reforme. Am cerut de urgență o ședință a Coaliției pentru a discuta retragerea sprijinului politic pentru premierul Cîțu”, a scris Cioloș pe Facebook.

ACTUALIZARE: Preşedintele Senatului, Anca Dragu, afirmă că Vlad Voiculescu, ministrul demis al Sănătăţii, este cel care "a început lupta împotriva corupţiei înrădăcinate în sistem" şi consideră că nu este momentul unei "clătinări" în faţa "jocurilor politice".



"Nu poţi face o reformă peste noapte şi nu poţi face o reformă în patru luni într-un sistem profund îmbolnăvit de corupţie timp de 30 de ani. În ultimii ani acest minister a fost condus de oameni urmăriţi penal sau de oameni care au fost obiectul jocurilor politice pentru câteva luni, ca mai apoi să fie schimbaţi. Vlad Voiculescu şi-a asumat un parcurs pe care puţini l-ar fi putut ţine în frâu. A început lupta împotriva corupţiei înrădăcinate în sistem. Am fost şi voi fi tot timpul adepta proiectelor asumate pe termen lung susţinute prin consultare şi muncă în echipă. Nu ne putem clătina în faţa presiunilor sistemului şi nu ne putem clătina în faţa jocurilor politice", scrie Dragu, miercuri, pe Facebook.

ACTUALIZARE: La rândul său, ministrul Economiei, Claudia Năsui, a afirmat că demiterea lui Voiculescu este o victorie pentru mafia din sistemul sanitar.

”Azi mafia din sistemul de sănătate de stat a câștigat din nou. Demiterea unui ministru nu pare mare lucru, dacă ne uităm la ultimii 31 de ani. Pleacă unul, vine altul, iar sistemul acesta de cumetrii, și numesc aici, din păcate, statul român, merge „tot înainte, că înainte era mai bine”, lejer, spre pensia specială. Din banul muncit de dumneavoastră trăiesc acești paraziți. Acești hibrizi între hidră și căpușă, pe care îi știm cu toții. Ne-am obișnuit să le zicem generic „mafie”. Iată că mafia din sănătate a câștigat și azi. A câștigat pe linie toate luptele, nu ne mirăm. Presiunea infernală la care a fost supus Vlad Voiculescu a fost făcută de acest sistem, care, vă zic din proprie experiență, se urcă pe cadavre să rămână mufat la banii din taxele și impozitele plătite de fiecare om care lucrează în România. Bani ai nimănui, bani dați sub semnături din acest sistem grotesc”, scrie Năsui.

ACTUALIZARE: Revocarea din funcţie a ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, este perfect justificată şi reprezintă un gest de responsabilitate al premierului Florin Cîţu, a declarat, miercuri, deputatul PSD Alexandru Rafila.

"Ne găsim în faţa unei decizii a prim-ministrului Florin Cîţu de revocare din funcţie a ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, şi a secretarului de stat Andreea Moldovan. Considerăm că este perfect justificată. De fapt, noi am fost consecvenţi din punct de vedere politic, dar şi tehnic, profesional, PSD, pentru că am solicitat acest lucru, nu pentru că domnul Vlad Voiculescu era de la USR PLUS, ci pentru că rolul lui, ca ministru al Sănătăţii, era să răspundă nevoilor populaţiei din România în gestionarea acestei pandemii. S-a dovedit total incapabil să o facă", a afirmat Rafila, la Parlament.

ACTUALIZARE: Senatorul Claudiu Târziu, copreşedinte AUR, şi-a exprimat bucuria cu privire la revocarea din funcţie a ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, şi a secretarului de stat Andreea Moldovan, însă a menţionat că ar fi trebuit demis şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.

"Ne bucurăm că eforturile noastre, ale AUR, singurul partid de opoziţie, încep să dea roade. Nu suntem integral satisfăcuţi, întrucât era obligatorie şi demiterea sau demisia domnului Raed Arafat, care se face la fel de vinovat pentru bâlbâielile şi măsurile aberante, luate nu doar în ultimele luni, ci în ultimul an. Mai mult decât atât, îl suspectăm pe domnul secretar de stat, şef al DSU, de intenţia de a submina economia naţională, întrucât toate măsurile dictate de domnia sa, în calitate de comandant al operaţiunii, au dus la un dezastru economic", a declarat Târziu, miercuri, într-o conferinţă de presă.

ACTUALIZARE: Co-președintele USR Plus, Dacan Cioloș, scrie că modul în care a procedat premierul în demiterea lui Vlad Voiculescu este inacceptabil.

”Modul în care a procedat Florin Cîțu, înaintând președintelui Klaus Iohannis cererea de demitere a lui Vlad Voiculescu fără consultarea conducerii Alianței USR PLUS și a Coaliției, este absolut inacceptabil. Din păcate, în aceste zile sunt în recuperare medicală și nu pot interveni public.Vom avea imediat o ședință a conducerii Alianței USR PLUS și vom decide împreună ce vom face. Dragoș Tudorache, președintele executiv PLUS, va exprima punctul nostru de vedere public în orele următoare”, scrie pe Facebook Cioloș.

ACTUALIZARE: Coaliţia trebuie să meargă mai departe, pentru că şi-a asumat responsabilitatea pentru toată ţara, a declarat vicepremierul Kelemen Hunor, liderul UDMR.

"Este decizia şi competenţa, atributul constituţional exclusiv al premierului, nu se comentează, ci se anunţă şi se aplică. Deci, din acest punct de vedere, prea multe comentarii n-aş vrea să fac. Sigur, au fost mai multe motive şi multe momente care au dus la această decizie a premierului. Coaliţia trebuie să meargă mai departe, că noi ne-am asumat responsabilitatea pentru toată ţara. Nu văd motive pentru o altă formulă de guvernare şi coaliţia nu s-a format pentru un singur om, nu s-a format pentru un singur partid. Guvernul are la bază un acord de coaliţie, un program de guvernare şi nişte deziderate mari, importante pentru ţară. Deci, aşteptăm nominalizarea unui nou ministru", a afirmat vicepremierul.

Liderul deputaților USR Plus, Ionuț Moșteanu, s-a arătat surprins de decizia premierului despre care susține că reprezintă "un act de agresiune" al premierului în cadrul coaliţiei.

"Discuţia asta de schimbare a metodologiei de calcul şi a recomandărilor pentru carantinarea localităţilor e o discuţie care e de o lună de zile şi au discutat specialiştii şi au ajuns la o finalitate şi tot ordinul acela conţine, să fie foarte clar, recomandări pentru autorităţile locale, aşa cum sunt şi acum, de fapt, recomandări. (...) Nu mi se pare un motiv pentru a demite ministrul Sănătăţii. Ministrul Voiculescu are susţinerea partidului, a USR PLUS, o susţinere pe care am reconfirmat-o şi din punctul meu de vedere este un act de agresiune al premierului în această coaliţie", a spus Moşteanu. El a apreciat că decizia premierului nu este una justificată, mai ales în contextul în care luni a avut loc o discuţie în cadrul coaliţiei.



Europarlamentara USR Plus Ramona Strugariu scrie pe contul său de Facebook că demiterea lui Voiculescu vine după ce acesta a anunțat concursuri la Casele de asigurări de Sănătate și pentru că a publicat date de interes public.

”Nu se poate guverna aşa. L-ați demis pentru concursurile la CAS sau pentru contractele şi documentele pe care voia sa le transparentizeze, domnule premier? L-ați demis pentru că a publicat date de interes public, sau pentru că şi-a adus oameni precum Andreea Moldovan aproape? V-ați asumat acest program de guvernare şi ați mințit invocând transparența, depolitizarea, profesionalizarea şi buna guvernare. Iar acum demiteți un ministru exact pentru că le practică. Ruşine să vă fie”, scrie Ramona Strugariu.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, scrie că ”revocarea lui Vlad Voiculescu a venit mult prea târziu pentru mulți români care și-au pierdut viața sau și-au distrus sănătatea”.

”Sunt 4 luni în care au ars spitale, în care morții de COVID au fost batjocoriți, în care bolnavii în stare gravă au fost evacuați din spital în miez de noapte, în care pacienții au murit cu zile din cauza avariilor de la instalațiile cu oxigen. 4 luni în care Iohannis a tăcut, iar Cîțu și întreaga Coaliție a Austerității au protejat acest ministru catastrofă! PNL, USR+ și UDMR să nu îndrăznească să mai pună astfel calamități în fruntea Sănătății, precum Voiculescu sau Tătaru. E timpul să pună un profesionist care știe ce trebuie făcut în această criză sanitară!”, continuă Ciolacu.

