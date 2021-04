Reactii dup demiterea lui Voiculescu, Ionut Mosteanu, USR EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE: Co-președintele USR Plus, Dacan Cioloș, scrie că modul în care a procedat premierul în demiterea lui Vlad Voiculescu este inacceptabil.

”Modul în care a procedat Florin Cîțu, înaintând președintelui Klaus Iohannis cererea de demitere a lui Vlad Voiculescu fără consultarea conducerii Alianței USR PLUS și a Coaliției, este absolut inacceptabil. Din păcate, în aceste zile sunt în recuperare medicală și nu pot interveni public.Vom avea imediat o ședință a conducerii Alianței USR PLUS și vom decide împreună ce vom face. Dragoș Tudorache, președintele executiv PLUS, va exprima punctul nostru de vedere public în orele următoare”, scrie pe Facebook Cioloș.

____________________________________________________________________

ACTUALIZARE: Coaliţia trebuie să meargă mai departe, pentru că şi-a asumat responsabilitatea pentru toată ţara, a declarat vicepremierul Kelemen Hunor, liderul UDMR.

"Este decizia şi competenţa, atributul constituţional exclusiv al premierului, nu se comentează, ci se anunţă şi se aplică. Deci, din acest punct de vedere, prea multe comentarii n-aş vrea să fac. Sigur, au fost mai multe motive şi multe momente care au dus la această decizie a premierului. Coaliţia trebuie să meargă mai departe, că noi ne-am asumat responsabilitatea pentru toată ţara. Nu văd motive pentru o altă formulă de guvernare şi coaliţia nu s-a format pentru un singur om, nu s-a format pentru un singur partid. Guvernul are la bază un acord de coaliţie, un program de guvernare şi nişte deziderate mari, importante pentru ţară. Deci, aşteptăm nominalizarea unui nou ministru", a afirmat vicepremierul.

Liderul deputaților USR Plus, Ionuț Moșteanu, s-a arătat surprins de decizia premierului despre care susține că reprezintă "un act de agresiune" al premierului în cadrul coaliţiei.

"Discuţia asta de schimbare a metodologiei de calcul şi a recomandărilor pentru carantinarea localităţilor e o discuţie care e de o lună de zile şi au discutat specialiştii şi au ajuns la o finalitate şi tot ordinul acela conţine, să fie foarte clar, recomandări pentru autorităţile locale, aşa cum sunt şi acum, de fapt, recomandări. (...) Nu mi se pare un motiv pentru a demite ministrul Sănătăţii. Ministrul Voiculescu are susţinerea partidului, a USR PLUS, o susţinere pe care am reconfirmat-o şi din punctul meu de vedere este un act de agresiune al premierului în această coaliţie", a spus Moşteanu. El a apreciat că decizia premierului nu este una justificată, mai ales în contextul în care luni a avut loc o discuţie în cadrul coaliţiei.



"Mie nu mi se pare deloc justificată (decizia premierului, n.r.), mai ales că a fost o discuţie în timpul zilei de luni, o discuţie a coaliţiei la care am şi participat şi în care părea că s-au clarificat nişte lucruri şi nişte paşi următori, în care mergem, în continuare, în această coaliţie, pe structura şi portofoliile discutate acum trei luni şi jumătate. (...) Am fost şi eu secretar de stat în 2016 şi ştiu că premierul nu aproba fiecare ordin de ministru. Sunt anumite lucruri în calendarul de lucru al Guvernului care apoi ajung de competenţa ministrului, de competenţa unui secretar de stat sau a altuia. Nu ştiu dacă asta a fost problema. Nu ştiu, nu mi se pare că asta ar justifica demiterea unui ministru în cadrul unei coaliţii", a mai spus reprezentantul USR PLUS.

_______________________________________________________________________

Europarlamentara USR Plus Ramona Strugariu scrie pe contul său de Facebook că demiterea lui Voiculescu vine după ce acesta a anunțat concursuri la Casele de asigurări de Sănătate și pentru că a publicat date de interes public.

”Nu se poate guverna aşa. L-ați demis pentru concursurile la CAS sau pentru contractele şi documentele pe care voia sa le transparentizeze, domnule premier? L-ați demis pentru că a publicat date de interes public, sau pentru că şi-a adus oameni precum Andreea Moldovan aproape? V-ați asumat acest program de guvernare şi ați mințit invocând transparența, depolitizarea, profesionalizarea şi buna guvernare. Iar acum demiteți un ministru exact pentru că le practică. Ruşine să vă fie”, scrie Ramona Strugariu.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, scrie că ”revocarea lui Vlad Voiculescu a venit mult prea târziu pentru mulți români care și-au pierdut viața sau și-au distrus sănătatea”.

”Sunt 4 luni în care au ars spitale, în care morții de COVID au fost batjocoriți, în care bolnavii în stare gravă au fost evacuați din spital în miez de noapte, în care pacienții au murit cu zile din cauza avariilor de la instalațiile cu oxigen. 4 luni în care Iohannis a tăcut, iar Cîțu și întreaga Coaliție a Austerității au protejat acest ministru catastrofă! PNL, USR+ și UDMR să nu îndrăznească să mai pună astfel calamități în fruntea Sănătății, precum Voiculescu sau Tătaru. E timpul să pună un profesionist care știe ce trebuie făcut în această criză sanitară!”, continuă Ciolacu.

ŞTIRILE ZILEI