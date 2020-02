Claudiu Manda EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Claudiu Manda a declarat pentru TVR că PSD a luat act de nominalizarea anunțată de președintele Klaus Iohannis.

"Bănuiesc că l-a propus pe principiul că știe bătaie că a mai luat, motiv pentru care eu cred că Partidul Social Democrat nu va vota un nou guvern Ludovic Orban", a subliniat Manda.

Preşedintele USR, Dan Barna, a anunţat că i-a transmis deja prim-ministrului desemnat, Ludovic Orban, că prioritare rămân alegerile anticipate.



"Am discutat în urmă cu câteva minute cu Ludovic Orban, premierul interimar, şi, în acelaşi timp, nominalizat de preşedinte pentru preluarea unui nou mandat. I-am zis domnului Orban că prioritatea noastră rămân alegerile anticipate. Experienţa ultimelor luni ne-a arătat că majoritatea toxică din Parlament se va opune cu toate forţele ori de câte ori privilegiile îi vor fi puse în pericol. Am văzut asta zilele trecute, când teama de alegerea primarilor în două tururi i-a mobilizat într-un mod demn de o cauză mai bună", a scris Barna pe Facebook, imediat după anunţul preşedintelui Klaus Iohannis.



El a precizat că "România nu are nevoie de o criză politică prelungită".

"Am fost de acord că România nu are nevoie de o criză politică prelungită şi, de aceea, ne vom întâlni la începutul săptămânii următoare pentru a identifica care sunt paşii concreţi pe care îi putem face pentru ajunge cât mai repede la scopul comun: anticipate şi o majoritate parlamentară care să reprezinte într-adevăr voinţa românilor", a mai subliniat Barna.

