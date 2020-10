Donald Trump, infectat cu SARS-Cov-2. Reactii EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Deja mai mulți lideri și parteneri străini au reacționat la veste infectării lui Donald Trump.

Premierul indian a urat însănătoșire grabnică prietenului american, în timp ce purtătorul de cuvânt al guvernului francez a fost mai caustic și a scris pe internet: acest lucru arată că virusul nu iartă pe nimeni, nici pe cei care s-au arătat sceptici.

Chifu: Momentul are o influență globală

Nu are, după cum am aflat de pe Twitter, niciun fel de condiție complicată (...) În momentul în care președintele american trece printr-un asemenea episod, el are o influență globală și evident are o influență și asupra campaniei sale de realegere, a explicat la TVR Iulian Chifu, analist de politică externă.

Borțun: Este o lovitură foarte puternică dată teoriilor conspirației

Este încă o confirmare a faptului că virusul nu alege. Există oameni care nu pot accepta o realitate obiectivă, pentru că egoul lor este atât de mare, narcisismul este atât de puternic (...) Este o lovitură foarte puternică dată teoriilor conspirației, a subliniat profesorul Dumitru Borțun, la TVR.

Momoc: Va exista o parte a publicului care va empatiza cu faptul că Donald Trump este confirmat cu coronavirus

Discursul lui Donald Trump s-a schimbat, nu neapărat radical, cât treptat, în legătură cu existența coronavirusului. Au fost momente, la început, din februarie până în martie, când nega cu totul. După aceea a acceptat că există, dar nu a afișat tocmai faptul că ar lua vreo măsură pentru a se proteja (...) Chiar și în ultima dezbaterea s-a lăudat că dacă nu ar fi fost el și administrația sa probabil că altcineva ar fi condus la un număr și mai mare de morți (...) Speech-ul său s-a adaptat permanent situației, în momentul în care era vizibil va prinde niște proporții nemaiîntâlnite (...) Va exista o parte a publicului care va empatiza cu faptul ca Donald Trump este confirmat cu coronavirus și aceștia îl vor sprijini, mai departe în această campanie. Să nu uităm că oamenii mai votează și decedați, a arătat Conf. univ. dr. Antonio Momoc.

Andrei Tărnea: Activitatea președintelui Trump se va diminua, activitățile vor trece în online și în întâlniri intermediate

Activitățile candidatului vor fi limitate de intrarea într-o perioadă de carantină, prevăzută de procedurile americane. În consecință activitatea acestuia se va diminua, activitățile vor trece în online și în întâlniri intermediate, acest lucru este perfect posibil, pe de altă parte, este evident că vor exista implicații (...) Infectarea președintelui american și a familiei sale transmite un mesaj puternic atât societății americane și până la urmă la nivel global asupra importanței pe care trebuie să o acordăm pandemiei - nimeni nu este imun, a subliniat Andrei Tărnea., analist politic.

Ioana Dumitrescu: Dacă am rămâne într-o logică diabolică, putem lua in calcul scenariul că cineva din staff-ul lui l-a sfătuit să facă anunțul infectării

Anunțul a fost făcut de Donald Trump pe Twiter. Cunoscând personajul, dacă am rămâne într-o logică diabolică, putem să luam în calcul orice scenariu inclusiv faptul că cineva din staff-ul liderului de la Casa Albă ar fi venit cu ideea, mergem pe teritoriul conspirațiilor, l-ar fi putut sfătui să spună: ”Hai să facem anunțul asta despre infectarea ta și a Melaniei cu COVID!”, în lumina rezultatelor primei confruntări cu Joe Biden pe care toate sondajele o consideră câștigată de Joe Biden. Dar există varianta reală pe care trebuie să o luam în calcul că Donald Trump este infectat cu SARS CoV 2. Ce înseamnă asta? Înseamnă că începând de astăzi (...) președintele trebuie să intre în autoizolare, adică de 14 zile. Ori, săptămâna acesta, urma să fie a doua confruntare cu Joe Biden, prin urmare, acesta nu va mai avea loc (...) Sau, dacă va fi, poate fi ceva hibrid, Joe Biden într-un studio și Donald Trump online, ceea ce îl va dezavantaja, a comentat Ioana Dumitrescu, jurnalist TVR

Oana Popescu Zamfir: Nu mă aștept ca vestea în sine și ceea ce s-a întâmplat să aibă niște repercusiuni dramatice asupra candidatului Donald Trump

Deocamdată rămâne în carantină și probabil nu vor mai avea loc evenimente cu public se va muta campania mai mult in zona online, care nu este neconfortabilă pentru Donald Trump, în același timp nu mă aștept ca vestea în sine și ceea ce s-a întâmplat să aibă niște repercusiuni dramatice asupra candidatului Donald Trump (...) Donald Trump are o vârstă și nu este exclus ca impactul virusului asupra lui să fie din cele mai tragice, abia atunci lucrurile devin complicate, este de părere Oana Popescu Zamfir, analist de politica externă

