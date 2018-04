Atacul în Siria ar putea avea loc spre sfârșitul săptămânii și ar viza obiective strategice ale guvernului sirian. Comunitatea internațională, cu unele excepții, vrea să dea o lecție regimului Bashar al Assad, acuzat că a folosit arme chimice împotriva civililor, acuzație respinsă de regimul sirian, dar și de ruși. Președintele Donald Trump a postat pe Twitter un mesaj care a inflamat presa, dar și scena politică de la Moscova.

„Rusia a promis că va doborî una câte una toate rachetele trase către Siria. Pregăteşte-te, Rusia, pentru că ele vor veni, frumoase, noi şi inteligente. Nu ar fi trebuit să fii prietenă cu un animal care ucide cu gaze, care-şi omoară propriul popor iar asta îi face plăcere”.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!