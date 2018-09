Reacția Kremlinului după ce autoritățile din Marea Britanie au indicat că atacul asupra fostului spion Serghei Skripal ar fi fost comis de doi ofiţeri GRU: "Rusia nu este implicată"

"Orice fel de acuzaţii vizând puterea rusă sunt pentru noi inadmisibile", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

"Nici înaltele autorităţi ale Rusiei, nici responsabili de rang mai mic (...) nu au nimic de-a face cu ceea ce s-a întâmplat la Salisbury", a subliniat el.



Londra a apreciat joi că preşedintele rus Vladimir Putin este, în ultimă instanţă, responsabil pentru otrăvirea lui Skripal şi a fiicei sale cu agent neurotoxic Noviciok.

Cu o zi în urmă, premierul britanic Theresa May a afirmat în faţa Parlamentului că atacul a fost comis de doi "ofiţeri" ai Serviciului de informaţii al armatei ruse - GRU, dar că decizia otrăvirii celor doi a fost luată la un nivel superior, mai sus de GRU.

"Noi am declarat în repetate rânduri şi o putem confirma încă o dată: Rusia nu a avut niciodată şi nu are nimic de-a face cu evenimentele de la Salisbury. Rusia nu este implicată deloc", a insistat Peskov.



Poliţia britanică a anunţat miercuri că a emis mandate de arestare pe numele a doi cetăţeni ruşi suspectaţi că ar avea legătură cu cazul otrăvirii celor doi Skripal şi a dat publicităţii fotografiile lor.

Counter-terrorism police release images of two suspects in connection with Salisbury attack https://t.co/rwrVyv0VO1 pic.twitter.com/msOgywBGG5