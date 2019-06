Răzvan Cuc, despre lotul doi al autostrăzii Sebeș-Turda: Vom rezilia contractul

Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor

„Cel de al doilea lot, după cum ați văzut am avut o discuție cu constructorul, foarte serioasă, în sensul că dacă în două săptămâni de zile nu vine cu contractele și cu utilajele necesare pentru lucru la lotul doi, vom rezilia contractul”, a declarat ministrul Transporturilor, referitor la lotul doi al autostrăzii Sebeș-Turda.

Răzvan Cuc a adăugat că de la momentul preluării mandatului, la sfârșitul lunii februarie al acestui an, a avertizat că va rezilia contractul cu constructorii străini.

„Eu, de altfel, de la începutul acestui mandat, de când am preluat mandatul la sfârșitul lunii februarie, am venit pe acest lot de autostradă și am spus că la sfârșitul lunii iunie voi spune exact pe ce contracte vom merge și pe care le vom rezilia, pentru că nu trebuie să stăm să ne rugăm de acești constructori străini care trebuiau să vină de la bun început cu utilaje și să lucreze, nu să încerce tot felul de tertipuri ca să primeze lucrările. Sunt contracte încheiate din 2014 care trebuiau să avanseze în 36 de luni, nu trebuiau terminate de execuție și proiectare, iată că ne aflăm în 2019 și la cum am văzut că evoluează lucrurile pe lotul doi al acestei autostrăzi, dacă până la sfârșitul lunii iunie nu vine cu firmele, cu contractele de subcontractare pe care el trebuie să și le aleagă să le facă, dar mare atenție și foarte important, cei care vor alege să lucreze cu această firmă trebuie să insiste să fie declarați ca subcontractori oficiali la CNAIR ca Compania de Autostrăzi să poată face plățile direct către subcontractori și să nu existe impedimente”, a mai declarat Cuc.

Ministrul Transporturilor a cerut pe 20 mai rezilierea contractului pentru modernizarea DN 73 Brașov-Pitești, deoarece a găsit pe șantier doar 11 utilașe și 20 de muncitori, la numai o zi după ce a rupt contractul cu asocierea de firme care ar fi trebuit să finalizeze centura ocolitoare a orașului Tecuci.

ŞTIRILE ZILEI