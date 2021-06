Răzvan Cherecheș, despre numărul mic de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2: “Această situație se va menține doar pe perioada verii”

Doar 31.000 de persoane vaccinate în ultimele 24 de ore. Așa arată statistic ritmul în care sunt administrate serurile antiCovid. Numărul celor vaccinați cu prima doză a scazut si el sub 10.000. Așadar, număr mic de cazuri dar și număr mic de persoane care vor să se imunizeze împotriva virusului SARS-COV-2. Este o situație contradictorie care se complică, dacă luăm în calcul că mai peste tot în lume se vorbește de următorul val al infectărilor.

Răzvan Cherecheș, expert în sănătate publică, avertizează că numărul mic de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 se va menține doar pe perioada verii.

„Scăderea ratei de incidență are legătură cu faptul că este vară, oamenii petrec mai mult timp afară, plus că avem deja un procent din populație care este deja vaccinată. Această situație se va menține doar pe perioada verii. În toamnă, când va veni vremea rece, și vom intra din nou în case, va începe să crească din nou rata de incidență. Scăderea ritmului de vaccinare are legătură cu faptul că autoritățilșe eșuează în a comunica eșuează în a comunica în mod extrem de clar de ce este important să te vaccinezi și în ce măsură vaccinarea te protejează de valul patru care va veni în toamnă. (...) Mă îndoiesc că va fi la fel de mare ca valul trei pentru că procentul de persoane de vaccinate – atât cât va fi el – va contribui. Nu cred că vom mai ajunge la lockdown, dar vor fi restricții în județele cu o rată de vaccinare foarte mică”, a explicat Răzvan Cherecheș într-o ediție specială a Știrilor TVR.

