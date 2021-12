Reputatul expert în sănătate publică Răzvan Cherecheș a subliniat duminică seara, la Garantat 100%, că aceasta ar putea fi ultima "iarnă complicată" din cauza coronavirusului. Dar până în luna mai "vom plăti cu morți" și cu presiune pe sistemul de sănătate, pentru că acesta este modelul selectat de politicieni - modelul indian, al imunizării naturale în număr mare. După ce 30 de ani educația și sănătatea au fost subfinanțate, pandemia ne-a arătat cât de gravă este situația. "Acuma suntem în sfârșit ca și gospodarul care de ani de zile aude zgomote ciudate din beci și bănuiește el că are șoareci, șobolani, dar n-a mers niciodată să vadă. Dar acolo trebuie că e dezastru. Și acuma nu numai că am aprins lumina în beci, dar am coborât și am văzut cât de mare e dezastrul", spune Răzvan Cherecheș.

"Presupunând că virusul nu mai suferă alte mutații semnificative, dar e puțin probabil să mai fie o mutație suficient de infecțioasă ca să competiționeze cu Delta, părerea mea că aceasta este ultima iarnă complicată. Deci până pe la finalul primăverii, până în luna mai, încă ne mai ținem respirația din cauza faptului că nu avem suficientă populație vaccinată, nu avem suficientă populație care a trecut prin infecție și virusul Delta, fiind infecțios, trece și face ture prin populație", a explicat Răzvan Cherecheș.

"Deci vom plăti ca și societate cu morți, vom plăti cu presiune pe sistemul de sănătate, vom plăti cu multe persoane care vor avea sindrom COVID multe luni sau chiar ani de acum înainte, dar, începând din luna mai încolo, situația se va ameliora semnificativ, pentru că vom avea deja suficiente persoane vaccinate și în combinație cu suficient de multe persoane care au trecut prin infecție", a precizat expertul.

"Aici noi avem două variante - fie varianta țărilor nordice sau Portugalia, cu procent mare de persoane vaccinate, fie modelul indian, care nu e dezirabil, dar ăsta e modelul pe care mergem ca urmare a selecției făcute de politicienii noștri, în care ne imunizăm natural în număr mare. În India, de exemplu, acuma nu mai au niciun val. Au 90% din populație care a trecut prin infecție, dar au plătit cu extrem de mulți morți. Și acesta, din nefericire, e parțial modelul pe care-l utilizăm acuma, dar până în luna mai ar trebui să fim în punctul în care să putem să respirăm deja", spune Răzvan Cherecheș. "Noi suntem un paradox bizar, pentru că facem parte din grupul țărilor bogate, care au avut acces rapid la vaccin, dar am refuzat în număr mare să luăm vaccinul, să îl utilizăm ca și protecție. Procentul de vaccinare, de exemplu, pe tot continentul african e sub 2%. Deci ei nu au acces la vaccin pentru că nu și-l permit. Noi, pe de altă parte, din o serie largă de motive, ca populație, am decis în majoritate să nu utilizăm protecția și să mergem pe modelul indian".

Întrebat dacă suntem culpabili pe acest motiv, în contextul mai larg al statisticilor care arată că România și Bulgaria sunt la coada clasamentului vaccinării, atrăgând atenția statelor din Vest și presei internaționale, Răzvan Cherecheș a subliniat că situația pe care o vedem acum este rezultatul subfinanțării sistemului educațional timp de 30 de ani și al subfinanțării sistemului de sănătate tot de 30 de ani: "Avem cele mai mici procente din PIB alocate sănătății și educației din Uniunea Europeană și se vede acest lucru".

"Asta e ca și cum ai un buget de 500 de euro pentru o mașină. Atâta o să meargă, de 500 de euro, nu poți să ai pretenția să meargă ca o mașină de 30 de mii de euro. Nu am băgat bani, acum plătim costul. Avem o populație care are un nivel redus de înțelegere a sănătății, în general, pentru că nu mai facem educație pentru sănătate, avem un sistem de sănătate care nefiind finanțat corespunzător plătim cu incendii, presiune pe sistem, cu infecții nosocomiale pe care nu le măsurăm. Tranziția mentalității de la sistemul comunist la sistemul democratic nu s-a făcut corespunzător, practic noi am ieșit cu o încredere redusă în stat și în autorități, și cu model individual: te descurci singur", analizează expertul.

"Nu a ajutat deloc această vară cu politicienii noștri făcând declarații triumfaliste, a scăzut și mai mult încrederea în autorități, și da, suntem culpabili pentru că am fi avut posibilitatea, dacă am fi valorizat educația mai mult, dacă am fi valorizat sănătatea, dacă le-am fi finanțat și le-am fi susținut mai din timp, am fi avut posibilitatea să nu fim unde suntem acuma, sigur", spune Cherecheș.

Referitor la aspectele din societate scoase la suprafață în timp de pandemie, dar și la cum am putea ieși din această situație, Răzvan Cherecheș face o comparație care poate părea șocantă, dar care este menită să aducă și speranță: "din acest moment, din acest loc, este un singur loc de construcție - în sus".

"Acuma suntem în sfârșit ca și gospodarul care de ani de zile aude zgomote ciudate din beci și bănuiește el că are șoareci, șobolani, dar n-a mers niciodată să vadă. Dar acolo trebuie că e dezastru. Și acuma nu numai că am aprins lumina în beci, dar am coborât și am văzut cât de mare e dezastrul. Deci din acest moment, din acest loc, este un singur loc de construcție - în sus", arată Răzvan Cherecheș.

"Deja începe să fie clar că e nevoie de solidaritate, că e nevoie să construim împreună, cei care vrem să trăim în România trebuie să punem mână de la mână. A, nu se va întâmpla peste noapte, sigur că da, dar nu mai avem loc să ne ascundem și să zicem lasă că va fi bine. Nu, nu, va fi bine dacă noi punem mâna, dacă noi ajutăm, dacă noi contribuim. (...) Eu sunt convins că sunt oameni care fac un efort să închidă ușa înapoi (la pivniță n.r.). În tot anul trecut, au fost instituții care au făcut salturi mari către digitalizare și se poate observa cum anul acesta în unele dintre ele, peste vară, s-a împins înapoi. Funcționarii au început să spună 'hârtia trebuie printată, trebuie semnată de mână', dar suficient de mulți oameni au văzut deja ce se întâmplă în beci. Nu mai poți să ștergi amintirea", este de părere Răzvan Cherecheș.

