Războiul ucide oamenii, dar nu şi speranţa. Mărturii din Mykolaiv: Ne temem, dar nu avem unde să ne ducem

Hotelul Ingul din orașul Mykolaiv a fost distrus de o bombă cu parasută, în 21 martie. Încă de la începutul invaziei ruse în Ucraina hotelul a fost închis, dar managerul se află acolo și a reușit să scape nevătămat.

Tatiana locuiește în cartier și-și amintește bubuitură cumplită și spaima prin care a trecut în acea zi.

"Era după-amiază, eram acasă cu sora mea, explozia a fost foarte puternică, am auzit că ferestrele vecinilor s-au spart", povesteşte Tatiana.



Imediat ce au realizat ce se întâmplă, Tatiana și sora ei s-au ascuns. Au stat acolo un timp, greu de măsurat în astfel de împrejurări, și apoi au ieșit din casă să vadă ce s a întîmplat.



"Am fugit aici, am văzut că erau mulţi oameni, veniseră aici pompierii, poliţia, ambulanţa. Era multă lume", mai spune femeia.



Viață celor care au rămas acasă, în orașul Mykolaiv, continuă printre atacuri cu rachete și explozii.



"Aud întruna explozii, ziua şi noaptea, dar trăim aici, suntem singure şi nu avem unde să ne ducem", mărturiseşte localnică.



În fiecare zi, la aceeași ora, aceste femei din Mykolaiv se roagă pentru pace. O pace mult așteptată și dorită acum de o lume intgreaga, lovită de efectele indirecte ale războiului. Ucrainenii sunt deciși să lupte pînă la capăt și să învingă armata rusă care le a răpit liniștea și 20 la sută din teritoriu.

