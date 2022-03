Războiul se duce și pe rețelele sociale, influencerii au început să scrie despre politică. Rusia vrea să facă din internet un circuit închis

"Râd mereu, dar ochii mei sunt plini de tristețe." Scria pe instagram Olga Buzova, o cântăreață cu mii de urmăritori, care a început să fie judecată pentru postările sale.

La fel li s-a întâmplat și altor influenceri care au înlocuit moda cu mesajele de admirație pentru Rusia și ură pentru Occident.

Cristian China Birta, blogger: Putin, noi te iubim că ca tine nu găsim, cam aia e ce fac cei mai mulți. Ce e ridicol la ei e că nu suferă cu demnitate, nu mai pot face bani pe Instagram.

În timp ce influencerii caută să supraviețuiască prin VPN-uri sau coduri QR, Rusia încearcă să facă din internet un circuit complet închis.

Cristian China Birta, blogger: VPN e o combinație, eu nu cred că rușii o să își facă internetul lor, ei sunt cei mai mari hackeri din lume.

Pe Twitter războiul se duce în cuvinte cu hashtag-uri repetitive pe toată planeta.

O analiză a propagandei în limba engleză dezvăluie mesajele și publicul țintă.

Constantin Barbu, jurnalist, expert în analiza datelor: Am văzut hashtag-urile I stay with Putin și I stay with Russia. Am colectat câteva sute de mii de Twitter-uri. Am văzut că propaganda a fost orientată mai ales spre țările în curs de dezvoltare, Africa, India. Am identificat 6 mesaje principale Rusia e un actor pozitiv, Occidentul e rău, Occidentul e rău în relație cu Africa, India și Rusia sunt cei mai buni prieteni, Ucraina e nazistă.

Datele au fost colectate de la începutul războiului, de pe 24 februarie. Specialiștii spun că propaganda poate fi la fel de agresivă și în alte limbi și își face loc și în online-ul românesc.

Rușii au adoptat o lege care interzice critica la adresa armatei lor, iar cei vinovați pot face ani grei de închisoare.

