Peste 20 de aliați, printre care și România, au ordonat expulzarea diplomaților ruși ca răspuns la atacul cu neurotoxină de pe teritoriul Marii Britanii.

Este cel mai important gest de solidaritate arătat de occidentali în fața rețelei serviciilor rusești de la Războiul Rece încoace.

Theresa May, premierul britanic: "Am primit solidaritatea prietenilor și partenerilor noștri din UE, America de Nord, NATO și alții. Împreună am trimis un mesaj comun - acela că nu vom tolera ca Rusia să încalce dreptul internațional și să submineze valorile noastre".

Guvernul de la Moscova consideră totul un gest provocator, la care va răspunde pe măsură, mai ales că Statele Unite și Europa au lăsat ușa deschisă unor noi sancțiuni îndreptate împotriva Rusiei.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: "E greu să tragi o concluzie după ce constatăm că am avut dreptate când am spus că mai sunt foarte puține state independente în lumea modernă, în Europa modernă".

Experții spun că, de fapt, expulzarea acestor diplomați nu este altceva decât o lovitură grea pentru rețeaua de spionaj extern a rușilor, care însă au și alte mijloace la îndemână. Mai mult, ei spun că dacă occidentalii vor să corecteze atitudinea lui Vladimir Putin față de restul lumii, atunci adevăratele măsuri ar trebui să vizeze banii rusești care se află pe teritoriul occidental.

Măsuri similare, dar la o scară mult mai mică, au fost luate și după anexarea de către Rusia a Peninsulei Crimeea.

O constatare legitimă este că nimic nu s-a schimbat totuși în atitudinea Rusiei, dar, așa cum spunea secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, decizia atâtor state de a expulza diplomați ruși este de fapt mesajul de solidaritate și unitate al aliaților în fața amenințărilor de orice natură.

MAE: Un diplomat român acreditat în Rusia a fost declarat persona non grata de Federația Rusă, în cazul Skripal

Procedura pentru expulzări este "în oglindă", a subliniat la "Lumea Azi" fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu. "Era de așteptat ca față de deciziile de expulzare luate în marea majoritate a statelor NATO și UE ca și răspuns solidar la atacul cu armă chimică, pentru că până la urmă de acest lucru discutăm, din Marea Britanie, era de așteptat ca și Federația Rusă să retalieze pe măsură. De regulă se păstrează un raport aproape farmaceutic (...), nu știm ce impact are, dar primii care au de suferit sunt diplomații”, a explicat Diaconescu.

"Este o valoare simbolică, o decizie care aproape funcționează automat, sigur sunt și alte elemente de reacție și contrareacție, dar probabil că față de cazul în speță nu o să vedem prea multe detalii", subliniază fostul ministru de Externe.

"Dacă vă amintiți, Marea Britanie, în prima reacție de la atacul cu gaz neurotoxic a spus Federația Rusă a desfășurat o acțiune ostilă. (...) În general, acțiuni ostile sunt acțiuni care țin până la urmă de culegerea de informații, ca să nu le numim neapărat 'spionaj', culegerea de informații sau intrarea în legătură cu (...) diverse structuri care sunt împotriva intereselor statului acreditat (...) Până la urmă a fost un răspuns solidar și, din această perspectivă, acest tip de atitudine, în această perioadă, ar trebui să fie cel prevalent, ar trebui să fie cel necesar".

