Război în Ucraina, ziua 288. SUA condamnă discursul lui Putin despre armele nucleare. Zelenski relatează lupte aprige în Bakhmut

ACTUALIZARE Coperta Times cu președintele Zelenski a fost proiectată în Times Square din New York City.

The #Times cover with President #Zelenskyy at the Times Square in #NewYorkCity . pic.twitter.com/pDWR7UfF2F

ACTUALIZARE Rușii au bombardat zone din Donețk. Kievul s-ar putea confrunta cu un scenariu apocaliptic

• Guvernul ucrainean a difuzat imagini cu urmările atacului - scene de coșmar cu clădiri parțial distruse ori în flăcări, trupuri neînsuflețite pe caldarâm. De asemenea, rușii au bombardat obiective energetice și sute de localități din Ucraina au rămas, timp de câteva ore, în întuneric.

Forțele ruse au tras peste 1.000 de rachete și rachete în rețeaua electrică a Ucrainei, care încă funcționează în ciuda unor pagube majore, a declarat miercuri agenția de presă Interfax Ukraine, citată de un înalt oficial.

Volodimir Kudritski, directorul executiv al operatorului de rețea Ukrenergo, a declarat, de asemenea, la o întâlnire organizată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), că oficialii săi caută în lume echipamentele complexe necesare reparațiilor.

Opt valuri recente de atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii critice au deteriorat grav rețeaua și au dus la întreruperi de urgență și planificate în întreaga țară.

Kyiv supermarket. Electricity is off but that doesn't stop anyone from shopping. pic.twitter.com/lM1ZOLRVsS