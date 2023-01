Război în Ucraina, ziua 337. Sirenele au sunat în mai multe orașe ucrainene. Zelenski: Trebuie să permitem, de asemenea, livrarea de rachete cu rază lungă de acţiune către Ucraina

ACTUALIZARE Administrația militară a orașului Kiev spune că „aproximativ 15 UAV-uri inamice au fost doborâte în spațiul aerian” al Kievului peste noapte.

Armata ucraineană spune că forțele ruse au lansat un atac fără succes cu drone asupra Ucrainei la primele ore ale dimineții de joi, vizând în principal regiunile centrale și capitala.

ACTUALIZARE Locuitorii Kievului au fost îndemnați să se îndrepte către adăposturi pe fondul alarmelor de raid aerian, potrivit consilierului prezidențial Anton Gerașcenko.

ACTUALIZARE Guvernatorul Jhitomir, Vitalii Bunechko, a postat o avertizare de raid aerian pe Telegram, cu puțin înainte de ora 8 dimineața în Ucraina.

AVERTIZARE! Există amenințarea unui atac cu rachetă! Acum este necesar să se reducă cât mai mult posibil sarcina asupra sistemului energetic al regiunii și țării. Acest lucru va permite companiilor energetice să se pregătească mai bine pentru situații de urgență. Opriți toate aparatele electrice inutile! Fiți pregătiți pentru întreruperi de urgență! Nu folosi lifturile. ‼️ Nu ignorați semnalele de alarmă aeriană. Ai grijă de tine și de cei dragi, stai în adăposturi. Credem în apărarea noastră aeriană și în Victorie!”

Explosions are heard again in #Dnipro



The air-raid alert in a number of regions continues.



This is how Ukrainian children survive another night attack by Iranian drones. pic.twitter.com/M8AgmpW9ez