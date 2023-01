Război în Ucraina, ziua 333 | Numărul total al victimelor militare rusești în Ucraina este de 188.000 de persoane

ACTUALIZARE Preşedintele Dumei de Stat (camera inferioară a parlamentului rus), Viaceslav Volodin, un aliat apropiat al preşedintelui Vladimir Putin, a declarat duminica aceasta că livrările de armament ofensiv către Kiev care ameninţă teritoriile Rusiei vor duce la o catastrofă globală şi vor face imposibil de susţinut argumentele împotriva folosirii armelor de distrugere în masă.

ACTUALIZARE Soldaţii ucraineni se vor antrena în Polonia pe tancuri de producţie germană Leopard, chiar dacă Occidentul amână trimiterea acestor maşini de luptă Kievului. Anunţul a fost făcut de ministrul apărării ucrainean, la o zi de la reuniunea în care s-a decis sporirea ajutorului militar pentru Ucraina. Între timp, la Kiev au fost momente emoţionante, la funeraliile ministrului de Interne, mort în accidentul de elicopter.

ACTUALIZARE Cum arată o școală istorică în Mariupol.

ACTUALIZARE Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, le-a cerut sâmbătă preoţilor să se implice mai mult în campania militară din Ucraina, să-i mobilizeze pe enoriaşi pentru ca aceştia să strângă echipamente şi alimente pentru soldaţi, ba chiar să se ducă pe front pentru a le oferi sprijin spiritual.

ACTUALIZARE Ministrul adjunct pentru dezvoltarea municipalităţilor, teritoriilor şi infrastructurii din Ucraina, Vasil Losinskii, a fost arestat pentru luare de mită, potrivit mass-media ucrainene, citate duminică de dpa.

ACTUALIZARE „Nu există nicio îndoială că voi merge în Ucraina curând. Acest lucru se va întâmpla probabil în următoarele patru săptămâni”, a declarat noul ministru german al apărării, Boris Pistorius, într-un interviu pentru BILD am Sonntag.

"There is no doubt that I will go to @Ukraine soon. This will probably happen within the next four weeks," new German Minister of Defense Boris #Pistorius said in an interview with BILD am Sonntag. pic.twitter.com/NLWXds36aA