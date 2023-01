Război în Ucraina, ziua 332 | Rusia susține că a capturat satul de lângă Bakhmut. Germania refuză să ia o decizie privind aprovizionarea Ucrainei cu tancuri

ACTUALIZARE Armata ucraineană va începe în curând antrenamentul pe tancurile Challenger 2 în Marea Britanie. Acest lucru a fost anunțat de ambasadorul ucrainean în țară, Vadym Pristayko.

The #Ukrainian military will soon begin training on Challenger 2 tanks in #Britain . This was announced by the Ukrainian ambassador to the country, Vadym Pristayko. pic.twitter.com/0eGHKA0fOp

ACTUALIZARE Oficiali din grupul celor şapte state puternic industralizate (G7) au convenit că vor revizui preţul la care sunt plafonate exporturile de petrol ale Rusiei în luna martie, mai târziu decât era programat iniţial, în ideea de a avea mai mult timp pentru a evalua piaţa după ce mai multe plafoane vor fi impuse pentru produsele petroliere rafinate ruseşti, a anunţat vineri Trezoreria americană, informează Reuters, preluat de Agerpres.

ACTUALIZARE Mariupol, înainte și după "eliberarea" rușilor.

ACTUALIZARE Incendiu la rezervoarele de combustibil în Angarsk. Acestea au fost planificate să fie trimise ocupanților din Ucraina. Potrivit Ministerului Situațiilor de Urgență, suprafața incendiului este de 400 mp. Afirmația nu a putut fi verificată în mod independent. Oficialii ucraineni nu au făcut niciun comentariu imediat. Forțele proxy ruse din autoproclamata Republică Populară Donețk au declarat anterior că au preluat controlul asupra Klișchiivka.

Fuel tanks are on fire in #Angarsk, which were planned to be sent to the occupiers in #Ukraine



According to the Ministry of Emergency Situations, the area of the fire is 400 sq. m. pic.twitter.com/evzCz1JUda