Război în Ucraina, ziua 321. Marea Britanie: Rusia și Wagner dețin ”probabil controlul asupra celei mai mari zone din Soledar”. Zelenski: Este extrem de dificil, aproape că nu au mai rămas ziduri întregi, dar soldații rezistă

ACTUALIZARE În actualizarea cotidiană publicată de Ministerul Apărării din Regatul Unit se arată că Rusia și Wagner dețin „probabil controlul asupra majorității” Soledarului, pe fondul luptei acerbe pentru orașul Donbas.

Rusia și Wagner au făcut progrese tactice în ultimele patru zile, spune ministerul, în ceea ce a descris drept „un efort foarte probabil de a învălui Bahmut din nord și de a perturba liniile de comunicație”.

Capturarea acestei localități ar pune forțele ucrainene din zonă în pericol de a fi încercuite și ar oferi Rusiei o potențială cale de atac împotriva orașului Bahmut, pe care trupele Moscovei se chinuie să-l cucerească de luni de zile, cu prețul unor pierderi grele.

ACTUALIZARE Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că trupele sale rezistă unor noi atacuri violente în Soledar, în apropiere de Bahmut, un oraş din estul Ucrainei pe care Moscova încearcă să îl cucerească de luni de zile, informează AFP.

„Este extrem de dificil – aproape că nu au mai rămas ziduri întregi… Datorită rezistenței războinicilor noștri de acolo, în Soledar, am câștigat timp suplimentar și putere suplimentară pentru Ucraina”, a afirmat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în discursul video difuzat luni seara.

Soledar. Urban fighting continues, the city center is under the control of the AFU

Prigozhin said that at the moment Wagner is fighting for the administration building of #Soledar. In the same location (literally 100-200 m from the administration),soldiers were located (video) pic.twitter.com/rjdMoJAtT5