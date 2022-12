Război în Ucraina, ziua 306 | Media online, Rusia: Explozii raportate la baza aeriană Engels

ACTUALIZARE Trei militari ruşi au fost ucişi luni dimineaţă de resturile căzute ale unei drone ucrainene doborâte în timp ce ataca o bază din regiunea Saratov în interiorul Rusei, au anunţat agenţii de presă ruse, preluate de Reuters, citând Ministerul Apărării de la Moscova. Acesta este al doilea atac asupra bazei din această lună.

ACTUALIZARE Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a afirmat că arsenalul nuclear al ţării sale şi regulile stabilite de Moscova pentru utilizarea sa sunt singurii factori care împiedică Occidentul să înceapă un război împotriva Rusiei, într-un articol publicat duminică, informează Reuters.

ACTUALIZARE Guvernatorul regiunii ruseşti Saratov, unde se află baza aeriană Engels, a anunţat luni dimineaţa că agenţiile de aplicare a legii verifică informaţiile despre "un incident la o bază militară", informează luni Reuters.

ACTUALIZARE Nu a existat o confirmare oficială imediată a exploziei, iar Reuters nu a putut verifica în mod independent informaţiile.



Agenţia de presă RBC-Ucraina a relatat că au avut loc două explozii.

Pagina de ştiri rusească Baza a scris, citând localnici, că s-au auzit sirenele de raid şi o explozie.

Engels airbase has been struck again it seems. Local channels reporting at least two explosions. pic.twitter.com/1D0bOzaG2w