Război în Ucraina, ziua 305 | Alerte de raid aerian în toată Ucraina. Şeful unui important şantier naval rusesc a murit subit. Zelenski declară că ”dacă libertatea a venit cu un preţ ridicat, sclavia ar costa şi mai mult”

ACTUALIZARE Alerte de raid aerian au fost emise în toată Ucraina, inclusiv la Kiev

ACTUALIZARE ”Anul acesta, nimic nu dorim mai sincer și mai din suflet națiunii ucrainiene decât victorie și pace. Crăciun fericit”, transmite pe pagina sa de Facebook Reprezentața NATO în Ucraina.

Crăciun în tranșee

ACTUALIZARE ”Pe baza informațiilor publice ale informațiilor ucrainene, are loc o consolidare evidentă a secțiunii Melitopol a frontului”, scriu cei de la Euromaidan Press, pe Twitter, duminică dimineață, citându-l pe consilierul primarului Mariupol Andriuschenko.

În zona ocupată a orașului Mariupol este un „trafic anormal de intens al convoaielor militare” îndreptându-se spre vest.

"Based on Ukraine intel's public information, an overt reinforcement of the Melitopol section of the front is going on" - Mariupol Mayor adviser Andriushchenko



Occupied Mariupol's area sees "abnormally intense traffic of military convoys" heading west.

https://t.co/tM83lenH1B pic.twitter.com/Vykrz4x5gL