Război în Ucraina, ziua 299| Atac nocturn cu drone de fabricație iraniană în regiunea Kiev. 30 de dispozitive au fost doborâte, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene

ACTUALIZARE 08.45 Trupele ruse care au fost mutate în Belarus în octombrie pentru a face parte dintr-o formațiune regională vor desfășura exerciții tactice de batalion, a informat luni agenția de știri rusă Interfax, citând ministerul rus al Apărării: ”Evaluarea finală a capacității de luptă și a pregătirii pentru luptă a unităților va fi dată de către comandament în etapa finală de coordonare - după ce au fost efectuate exercițiile tactice de batalion.” Nu este clar când și unde se vor desfășura exercițiile în Belarus. Ministerul Apărării din Belarus a declarat în octombrie că 9.000 de soldați ruși se deplasează în țară ca parte a unei „grupări regionale” de forțe pentru a-și proteja granițele.

ACTUALIZARE 08.20 Forțele aeriene ucrainene spun că au doborât peste noapte 30 din 35 de drone Shahed lansate de Rusia. Dronele kamikaze Shahed-136/131 de fabricație iraniană au fost lansate de pe coasta de est a Mării Azov, potrivit forțelor aeriene ucrainene.

ACTUALIZARE 07.55 Un atac cu drone asupra Kievului a deteriorat infrastructura critică și a rănit două persoane, potrivit informațiilor publicate de autoritățile ucrainene. Guvernatorul regional al Kievului, Oleksei Kuleba, a scris pe Telegram în această dimineață: Elemente de infrastructură și case private au fost avariate în urma unui atac nocturn cu drone în regiunea Kiev... două victime. Oamenilor li se oferă ajutor - sunt sub supravegherea medicilor.”

The moment of the explosion in the Kyiv region.

Cel puțin două explozii puternice au zguduit capitala Ucrainei la primele ore ale dimineții de luni, iar autoritățile susțin că orașul a fost lovit de o serie de drone rusești.

Mai multe surse locale de știri au transmis știri despre exploziile din centrul Kievului. Mai multe explozii puternice s-au auzit, de asemenea, în regiunile înconjurătoare ale orașului, au raportat martori citați de Reuters. Un incendiu a izbucnit în districtul central Shevchenkivskyi, din Kiev.

Forțele armate ale Ucrainei au tras pentru prima dată un semnal de alarmă într-o alertă transmisă peTelegram, în jurul orei 2 dimineața, ora locală, spunând că armata a trimis apărare antiaeriană pentru a proteja capitala de atacurile cu drone.

Administrația orașului Kiev a trimis, de asemenea, o alertă îndemnând locuitorii să caute adăpost.

Ulterior, a adăugat că peste 20 de drone de fabricație iraniană au fost detectate în spațiul aerian al Kievului și cel puțin 15 dintre ele au fost doborâte.

ACTUALIZARE 07.30 Luptele grele din suburbiile din est și din zona industrială a orașului Bahmut sunt filmate cu o dronă ucraineană. Forțele ucrainene, care folosesc MRAP-uri Wolfhound TSV donate de britanici, atacă o poziție rusă.

Heavy fighting in the eastern suburbs and industrial area of Bakhmut, as seen by a Ukrainian drone.



Ukrainian forces, dismounted and reinforced by British-donated Wolfhound TSV MRAPs, assault a Russian position.