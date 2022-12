Război în Ucraina, ziua 289 | Rusia a instalat mai multe lansatoare de rachete la centrala nucleară Zaporojie

Centrala nucleară Zaporojie / FOTO: NEXTA

ACTUALIZARE Un memorial al soldaților sovietici de la Cimitirul Antakalnis, din Vilnius, a fost demolat.

ACTUALIZARE În ultimul său raport de informații, Ministerul Apărării din Regatul Unit spune că Rusia a primit probabil o reaprovizionare cu muniții iraniene Shahed-131 și 136 , cu noi rapoarte în ultimele trei săptămâni de atacuri care implică aceste dispozitive.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 December 2022



ACTUALIZARE SUA vor oferi Ucrainei un nou pachet de ajutor militar de 275 de milioane de dolari, relatează Reuters, citând surse. Noul pachet poate fi anunțat încă de astăzi.

ACTUALIZARE Aproximativ 300.000 de ucraineni au primit paşapoarte ruseşti de la începutul războiului pe care Moscova îl duce împotriva ţării vecine, potrivit media ruse independente Mediazona, informează vineri dpa.

ACTUALIZARE Consecințele bombardării de către Rusia a orașului Herson.

ACTUALIZARE Incendiu uriaş izbucnit la un centru comercial din regiunea Moscova. Este suspectat un "act criminal"

Deși riscul unui accident nuclear este mult redus, deoarece toate cele șase reactoare ale centralei de la Zaporojie au fost închise, experții au spus că o eliberare periculoasă de radiații este încă posibilă, relatează Associated Press, preluat de The Guardian.

ACTUALIZARE În urma agresiunii ruse în Ucraina 443 de copii au fost uciși, iar 855 au fost răniți.

As a result of the full-scale russian aggression 443 children in Ukraine were killed, 855 were wounded.#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/dHTfBvPXAG — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 8, 2022

Preşedintele rus Vladimir Putin a asigurat joi că bombardamentele asupra infrastructurii energetice a Ucrainei vor continua, adăugând că acestea sunt în continuare represalii pentru atacul din 8 octombrie asupra podului Crimeii, relatează agenţiile AFP şi EFE.

Vedeta WNBA Brittney Griner este liberă începând de joi, după ce administrația Biden a negociat eliberarea ei dintr-o colonie penală rusă în schimbul unui traficant de arme, potrivit unui înalt oficial al administrației, relatează NBC News .

Papa Francisc a cedat și a plâns în timp ce se ruga pentru pace în Ucraina, în timpul vizitei tradiționale de Crăciun, de la Roma, transmite The Guardian.

Rusia recunoaşte că este vulnerabilă la atacuri în Crimeea. Peskov: Există riscuri, pentru că partea ucraineană continuă să-şi urmărească linia ce constă în a organiza atacuri teroriste

