Război în Ucraina, ziua 277 | Cea mai tânără victimă a atacurilor rusești a fost înmormântată. Zone întregi sunt încă în întuneric

Război în Ucraina, ziua 277

Rușii par să continue atacurile în același ritm din aer și de la sol.

Pe malul drept al Niprului se pregătesc să blocheze ofensivă ucrainenilor.

Orașul Nipru a fost lovit în ziua în care Ucraina comemora victimele Holodomorului, genocidul lui Stalin împotriva poporului Ucrainean.

Președintele Volodimir Zelenski a promis că ucrainenii nu vor permite istoriei să se repete.

90 de lumânări au fost aprinse la Kiev pentru cei 90 de ani care au trecut de genocidul stalinist. Acum, Vladimir Puțîn și-a îndreptat arsenalul asupra infrastructurii civile încercând să distrugă in primul rând determinarea ucrainenilor de a rezista.

Regiuni întregi din Ucraina sunt încă în întuneric, în ciuda eforturilor disperate ale autorităților de a restabili alimentarea cu energie electrică.

ACTUALIZARE 09.30 - Procuratura Generală: Forțele ruse au comis peste 49.000 de crime de agresiune, crime de război

Procuratura Generală a Ucrainei a raportat pe 26 noiembrie că 49.471 de crime de agresiune și crime de război au fost comise de forțele ruse în Ucraina, de la începutul războiului.

Autoritățile ucrainene de aplicare a legii au înregistrat, de asemenea, 19.139 de crime împotriva securității naționale a Ucrainei.

ACTUALIZARE 09.05 - Statul Major: Ucraina respinge avansurile rusești în apropierea a cinci așezări din est

În ultima zi, forțele ucrainene au respins atacurile rusești în apropiere de Stelmakhivka din regiunea Lugansk și Bilohorivka, Marinka, Verkhnokamianske și Spirne din regiunea Donețk, a raportat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Armata Ucrainei a lovit două centre de comandă, 11 concentrări rusești de echipamente și personal militar și „un alt loc strategic” al armatei ruse, a declarat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, anunță The Kyiv Independent, pe Twitter.

Ukraine’s military hit two command centers, 11 Russian concentrations of military equipment and personnel, and “one other strategic site” of the Russian military over the same period, the General Staff of Ukraine's Armed Forces said. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 27, 2022

ACTUALIZARE 09.00 - Pe Twitter a apărut o imagine din satelit, realizată deasupra Ucrainei, pe timp de noapte, în care se vede că țara aflată sub bombardamentul rusesc este scufundată într-un întuneric aproape total.

Satellite photo of Ukraine at night.

“Ukraine is winning” the US insists. pic.twitter.com/7kfLmQ0CKu — Kim Dotcom (@KimDotcom) November 27, 2022

Without light. Without heat. Without water. Without connection. Just as long as we are without you, russians!



Photo: Evgeniy Maloletka

Vladyslav Sodel pic.twitter.com/xBTkw5PBvx — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 26, 2022

ACTUALIZARE 08.30 - Cea mai tânără victimă a terorismului rus a fost înmormântată. Copilul a trăit doar două zile.

”Pentru fiecare dintre copiii noștri, pentru fiecare dintre bebelușii noștri, soldații noștri se vor lupta cel mai mult pe câmpul de luptă. Dar oricât de puternică ar fi furia noastră, nu vom deveni niciodată ca voi, ruși”, scriu pe Twitter cei de la Defense Ukraine.

Serhiyko

The youngest victim of russian terrorism.

The baby lived for only two days.

For each of our children, for each of our babies, our soldiers will fight their hardest on the battlefield. But no matter how strong our rage is, we will never become like you, russians. pic.twitter.com/XEbIWcVFIO — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 26, 2022

ACTUALIZARE 08.19 - În fiecare așezare din regiunea ocupată Zaporojie există camere de tortură și locuri în care ucrainenii sunt deținuți ilegal, relatează șeful Melitopol Ivan Fedorov, într-o postare pe Twitter.

In every settlement of the occupied #Zaporizhzhia region there are torture chambers and places where #Ukrainians are illegally detained, reports head of #Melitopol Ivan Fedorov. pic.twitter.com/XLgWlzzWBQ — NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2022

ACTUALIZARE 08.00 - Regiunea Odesa și centrul regional în sine rămân în prioritățile inamicului, în ciuda schimbării liniei frontului semnificativ spre est după eliberarea malului drept, anunță, duminică dimineață, Comandamentul Operațional Sud al Ucrainei.

În plus, spun ofițerii ucraineni, regiunea este destul de sistematic supusă atacurilor cu rachete și drone. Dronele aeriene marine efectuează zboruri de recunoaștere și încearcă să descopere obiective din împrejurimi, inclusiv a sistemelor de apărare antiaeriană.

Sumarul zilei de ieri

Peste 6 milioane de gospodării din Ucraina sunt în continuare afectate de întreruperi de energie electrică, la două zile după loviturile rusești țintite asupra infrastructurii energetice a țării, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Bombardamentele rusești asupra orașului Herson din sudul Ucrainei au ucis vineri 15 civili, au declarat oficialii, în timp ce inginerii din întreaga țară încercau să restabilească alimentarea cu apă și energie electrică în marile orașe. Treizeci și cinci de persoane au fost rănite, inclusiv un copil, și mai multe "case private și clădiri înalte" au fost avariate, a declarat oficialul orașului, Galina Lugova. Bombardamentul asupra Hersonului, oraș cheie din estul țării, recent recucerit de forțele ucrainene, a fost suferit cel mai mult în ultimele zile.

Șeful poliției naționale ucrainene, Ihor Klimenko, a declarat că 32 de civili au fost uciși în Herson din 9 noiembrie, când forțele ruse au fost forțate să se retragă din orașul pe care îl ocupaseră timp de opt luni, relatează Kyiv Independent. De atunci, trupele ruse au bombardat frecvent oraşul Herson.

Premierii Lituaniei, Poloniei și Ucrainei s-au întâlnit sâmbătă la Kiev pentru discuții și pentru a-și reitera angajamentul de colaborare "pentru a contracara agresiunea Rusiei".

Autoritățile ucrainene fac tot posibilul pentru a restabili alimentarea cu energie electrică, în pofida bombardamentelor rusești.

Armata Moscovei începe să rămână fără muniție și folosește rachete din anii '80, de pe care au scos focoasele nucleare, susțin serviciile de informații. Piesele grele de artilerie occidentale, care se strică pe frontul din Ucraina, sunt trimise pentru a fi reparate într-o unitate specială din Polonia. Este dezvăluirea cotidianului The New York Times, care citează oficiali americani și ucraineni.

Deși dovezile privind bombardamentele intenționate asupra zonelor rezidențiale și a infrastructurii energetice a Ucrainei sunt evidente, Moscova continua să susțină că războiul nu este împotriva populației.

ŞTIRILE ZILEI