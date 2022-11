Război în Ucraina, ziua 269 | ONU: Penuria de electricitate și apă din țară sunt premise pentru un dezastru umanitar. Aproape jumătate din populația Ucrainei a rămas fără curent electric. Mobilizare pe ascuns în Rusia

ACTUALIZARE Mihailo Podoliak, consilier al președintelui Volodimir Zelenski, a respins teoriile conspirației potrivit cărora Ucraina s-ar preda.

"Ucraina nu va îngenunchea în fața rușilor", a scris Podoliak pe Twitter.

"Nu e o problemă de politică. E o chestiune de existență", a subliniat el.

Any conspiracy theories about " surrender" or West's secret negotiations with Putin do not take into account "small detail". Ukrainians. Such arrangements cannot be implemented. Ukraine will not kneel to Russians. It is not a matter of politics. It is a matter of our existence.